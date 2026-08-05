فائدة “مزدوجة” لاستبدال مصابيح الإنارة في المنزل

يساهم استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED، في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 80 بالمئة. فضلا عن دور هذا الاستبدال في تقليل الحرارة المنبعثة من مصابيح الإنارة.

جاء هذا في منشور جديد على صفحة سونلغاز في فيسبوك، ضمن سلسلة منشورات المجمّع لترشيد استهلاك الطاقة، يبرز الفائدة المزدوجة لتغيير المصابيح المنزلية.

سخّان المياه الكهربائي يمثّل 20 بالمئة من فاتورة الكهرباء

وفي منشور سابق، أشارت سونلغاز إلى أن سخان المياه الكهربائي يمثّل حوالي 20 بالمئة من إجمالي استهلاك الكهرباء في المنزل. ما يجعله من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة، خاصة خلال فصل الصيف.

بناء على ما سبق، تنصح “سونلغاز” بضبط درجة حرارة سخان المياه على 55° مئوية. للحدّ من استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ، مع الحفاظ على مستوى جيدّ من الراحة عند الاستخدام.

ذروة الطلب على الكهرباء خلال “فترتين” من اليوم

وتشهد الجزائر ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف. حيث يصل الطلب إلى ذروته خلال فترتين من اليوم. الأولى من الساعة 13:00 إلى 16:00، والثانية ومن الساعة 20:00 إلى 22:00.

وقالت “سونلغاز” في منشور سابق على فيسبوك، إن هذا الارتفاع يرجع بشكل رئيسي إلى الاستخدام المتزامن لعدد كبير من الأجهزة الكهربائية. خاصة منها الأكثر استهلاكًا للطاقة.

بناء على ذلك، نصحت الشركة باستخدام الأجهزة المنزلية مثل غسالة الملابس، وغسالة الأواني، وسخان الماء الكهربائي، والفرن الكهربائي، والمكواة خارج أوقات الذروة. من أجل تخفيف الضعط على الشبكة.

وفي 13 جويلية الجاري، أعلنت وزارة الطاقة والطاقات المتجدّدة، عن تسجيل ذروة جديدة لاستهلاك الكهرباء في الجزائر، لليوم الثاني على التوالي، بعد بلوغ مستوى 21.378 ميغاواط.

وتزامن تسجيل هذه الذروة الجديدة، عند الساعة 15:30 عصر الإثنين 13 جويلية، مع موجة الحرّ الشديدة التي تشهدها مناطق عدّة من البلاد.

ويوم الأحد 12 جويلية، بلغت ذروة استهلاك الطاقة الكهربائية عند الساعة 15:00 زوالا، مستوى 21.176 ميغاواط.

وأشار بيان الوزارة إلى أن أعلى ذروة تم تسجيلها خلال السنة الماضية، بلغت 20.628 ميغاواط. ما يعكس الارتفاع المتواصل في الطلب على الكهرباء، خلال فترات الحرّ الشديد، ونسبة الرطوبة العالية.