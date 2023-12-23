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في رسالة إلى ماكرون :

فائزان بنوبل في الأدب يطالبان بوقف العدوان على غزة

ماجيد صرّاح
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فائزان بنوبل في الأدب يطالبان بوقف العدوان على غزة
ح. م
الكاتبان الفائزان بجائزة نوبل : جان ماري لو كليزو، وآني إيرنو.

وقّعت مجموعة من الفنانين والكتاب الفرنسيين، بينهم الفائزان بجائزة نوبل في الأدب وهما الكاتب جان ماري لو كليزو، والكاتبة آني إيرنو، رسالة طالبوا فيها بوقف العدوان على غزة.

الفنانون والذين وجهوا يوم أمس، الجمعة 22 ديسمبر، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون طالبوه بالعمل على إيقاف العدوان على غزة.

فكتبوا “إننا نقول أنه يستحيل أخلاقيا تبرير الكوارث الهائلة، الإنسانية، المادية والأخلاقية التي تعيشها غزة، والتي وصفها مسؤول أممي على أنها “جحيم فوق الأرض”. إن المطالبة بإنهاء المذبحة واحترام الحقوق الأساسية للبشر لا يمكن أن تكون محل نقاش خصوصا وأن التاريخ علمنا ثمن الصمت”.

موقعو الرسالة قالوا أن “الكرامة الإنسانية على المحك”، وطالبوا من الرئيس الفرنسي التحرك “لضمان وقف هذه المذبحة” التي تجري في غزة. وكتبوا في رسالتهم “إننا نطلب منك، سيدي الرئيس، أن تتحرك، وأن تحمل معك صوت ذعرنا ورفضنا وأملنا. هذه الرسالة تدعوك إلى واجبك.” ليؤكدوا “سننهض، سنتظاهر، سنكتب، سنتحدى، سنجتمع، حتى تظهر بوادر يوم جديد.”

ليختم الفنانون والكتّاب الرسالة قائلين “لا يزال هناك وقت لإنقاذ قلوب غزة الحية والنابضة، ومعها إنسانيتنا المشتركة.”

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