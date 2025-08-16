فاجعة الحراش تدعو للتحقيق حول التهور في سياقة وسائل النقل

خبير ينصح بإخضاع سائقي الحافلات للفحص الطبي

رغم أن أغلب الجزائريين وعبر منصات التواصل الاجتماعي، عبروا عن استيائهم من حالة الحافلات المهترئة، إلا أن الكثير منهم، يلقون اللوم على بعض سائقي وسائل نقل المسافرين، الذين يشتبه في حالتهم النفسية والعقلية لتهورهم في السياقة.

وباعتبار أن الحافلات وسيلة نقل جماعي أساسية تعتمد عليها شريحة واسعة من الجزائريين، ونظرا لما تمثله من مسؤولية كبيرة تجاه أرواح الركاب وسلامة الطريق، وضعت الجزائر قوانين صارمة لتنظيم سياقة مثل هذه المركبات، فمع ارتفاع حصيلة حوادث المرور التي تتسبب فيها هذه المركبات، تكشف بعض الحالات عن تهور جنوني وراءه حالة نفسية غير طبيعية للسائق.

وفي هذا الصدد، أكد أحمد زين الدين أودية، مدير مدرسة لتعليم السياقة، لـ”الشروق”، ومنسق ولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين ببومرداس، أن القانون صارم فيما يخص منح رخصة السياقة الخاصة بسائقي حافلات المسافرين، لكن المشكل، بحسبه يتعلق بحالة المنافسة بين سائقي هذه الوسائل في الطرقات، والزيادة في السرعة التي قانونا لا تتعدى 80 كلم في الساعة.

وأشار أودية إلى أن القانون يحدد عدد ركاب الحافلات بعدد المقاعد، في حين أن بعض السائقين يخالفون ذلك، زيادة إلى أن أغلب هذه الحافلات متهالكة، وتتطلب نوعا من الحذر والالتزام أكثر بقانون المرور.

ودعا أودية، وهو الرئيس السابق للاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، إلى ضرورة إدراج شهادة الحالة النفسية والعقلية الصادرة عن طبيب معتمد، ضمن ملف رخصة السياقة الخاصة بحافلات المسافرين، مع إخضاع سائقي هذه المركبات وخلال كل سنتين أو 3 سنوات لتحاليل الدم الخاصة بالكشف عن مخدر أو مؤثر عقلي، وذلك حفاظا على سلامة الركاب، في حال ثبوت تعاطي بعض السائقين لمثل هذه المخدرات.