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الجزائر

فاجعة الصابلات.. توقيف 7 أشخاص ووضعهم تحت النظر

الشروق أونلاين
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فاجعة الصابلات.. توقيف 7 أشخاص ووضعهم تحت النظر

أسفرت النتائج الأولية للتحقيق الابتدائي حول حادثة منتزه الصابلات عن توقيف 7 أشخاص ووضعهم تحت النظر في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.

وأمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة حسين داي بفتح تحقيق ابتدائي معمق ودقيق إثر وفاة خمسة أطفال غرقا على مستوى شاطئ متنزه الصابلات.

وأمرت النيابة بفتح تحقيق ابتدائي معمق ودقيق حول هذه الواقعة والظروف والملابسات التي صاحبتها وبالأخص مدى توفر الشروط القانونية و التنظيمية المتعلقة بحماية الأطفال المعنيين بمثل هذه النشاطات والمحافظة على سلامتهم الجسدية مع تحديد المسؤوليات ضد كل من يثبت ضلوعه في واقعة الحال.

وتوفي 5 أطفال غرقا مساء السبت، على مستوى شاطئ منتزه الصابلات بالجزائر العاصمة، فيما يوجد اثنان على مستوى مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي “مصطفى باشا”.

الأطفال كانوا في رحلتين للنزهة خاصة بالأطفال الأولى نظمت من قبل دار الشباب الشهيد مزاري الحسن ببلدية عين بوسيف والثانية من قبل جمعية المرجان الكائنة بالمدية لفائدة أطفال متمدرسين.

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