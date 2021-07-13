حريق بدأ في غرفة وانتشر سريعا

صرّحت دائرة صحة محافظة ذي قار العراقية، بعد نشوب حريق، الاثنين، خلف عشرات القتلى بأن وسائل الدفاع المدني في مستشفى الحسين لم تكن تعمل.

وأضافت أن انتشار النيران في المستشفى كان أسرع من جهود الإجلاء، مشيرة إلى أن الحريق بدأ في غرفة أحد المرضى بحسب التحقيقات الأولية ثم انتشر سريعا.

وبحسب ما أفاد موقع العربية فإن الحريق أتى على مبنى مستشفى الحسين التعليمي بالكامل، فيما رجحت دائرة صحة ذي قار ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق مع انتشال المزيد من الجثث.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أفادت بارتفاع أعداد الضحايا إلى أكثر من 114 قتيلاً خلال الساعات الماضية، موضحة أن من بين القتلى عشرات قضوا اختناقاً، فيما وصل عدد الجرحى إلى 50.

من جانبه، كشف مصدر أمني لوسائل إعلام محلية، أن مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، توجه إلى الناصرية بعد الحريق الكبير، مؤكداً أن 3 أسطوانات أكسجين انفجرت نتيجة الحريق.

في ذات السياق تظاهر العشرات من المواطنين ومن ذوي ضحايا الحريق، ليلاً، احتجاجا على الحادثة، كما ردد المتظاهرون شعارات تندد بالأحزاب السياسية، وحملوها مسؤولية الأوضاع التي تعيشها المحافظة.

أما سياسياً، فبعد قرارات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأخيرة، أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن البرلمان سيحول جلسة اليوم الاعتيادية لتدارس الخيارات بشأن فاجعة مستشفى الإمام الحسين التعليمي في ذي قار.

https://twitter.com/AlArabiya/status/1414924354962526212

كما اعتبر في تغريدة له عبر تويتر أنه آن الأوان لوضع حد للفشل الكارثي، وفق تعبيره.

يشار إلى أن الحريق الذي اندلع في مركز لعزل المصابين بكورونا، تسبب بغضب واسع في البلاد، خصوصاً وأنه أتى بعد أشهر قليلة من آخر مماثل وقع بإحدى مشافي العاصمة في أفريل الماضي والذي خلف أزيدمن 80 قتيلاً.