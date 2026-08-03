فاجعة بومرداس.. الملك سلمان وولي العهد يبعثان برسالتي تعزية إلى الرئيس تبون

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، رسالتي تعزية من قيادة المملكة العربية السعودية، في ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع يوم الجمعة الماضي بولاية بومرداس وأودى بحياة مواطنين.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في رسالة التعزية، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لرئيس الجمهورية وللشعب الجزائري، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجزائر وشعبها من كل سوء ومكروه.

كما تلقى الرئيس تبون رسالة تعزية من ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عبّر فيها عن بالغ التعازي وصادق المواساة لرئيس الجمهورية ولأسر الضحايا، داعيًا الله تعالى أن يتغمد المتوفين برحمته الواسعة، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.