-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
حصيلة أولية ثقيلة تشير إلى 11 وفاة و19 مصابا

فاجعة دار الأيتام بالمحمدية.. سيفي غريب يقود وفدا وزاريا لتفقد المصابين

الشروق أونلاين
  • 1199
  • 0
فاجعة دار الأيتام بالمحمدية.. سيفي غريب يقود وفدا وزاريا لتفقد المصابين
الحماية المدنية الجزائرية
عملية إطفاء الحريق الذي اندلع بمؤسسة الطفولة المسعفة

توجه الوزير الأول، سيفي غريب، إلى مستشفى زرالدة ومصطفى باشا الجامعيين للوقوف على الوضعية الصحية للمصابين في الحريق الذي شب بمركز الطفولة المسعفة بالمحمدية، والذي اندلع، فجر اليوم الخميس،  وخلف 11 وفاة وإصابة 19 آخرين، كحصيلة أولية.

وصرح المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، كريم بن فحصي، للشروق نيوز بأن الجهات المختصة فتحت تحقيقا معمقا لكشف أسباب هذه الحادثة التي مست كل الجزائريين، وتحديد جميع ملابسات الحريق، بالتزامن مع تواصل عمليات التدخل والمتابعة بالموقع.

وأوضحت الحماية المدنية أنها تدخلت على الساعة 03:32 لإخماد الحريق، بتسخير 6 شاحنات إطفاء، 6 سيارات إسعاف، فرقة التدخل في الأماكن الوعرة (GRIMP)، شاحنة السلم الميكانيكي، إلى جانب دعم من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

وكانت الحماية المدنية قد أعلنت في حصيلة أولية تسجيل 16 مصابا يعانون من حروق وضيق في التنفس، قبل أن ترتفع الحصيلة لاحقا إلى 11 حالة وفاة و19 مصابا، بينهم 10 مصابين بحروق متفاوتة الخطورة، حالتان تعانيان من ضيق وصعوبة في التنفس، و7 أشخاص أصيبوا بصدمة نفسية.

كما تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء 5 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم إلى مكان آمن، فيما لا تزال عمليات الإخماد والتفتيش متواصلة، في انتظار الإعلان عن الحصيلة النهائية وكشف أسباب اندلاع الحريق.

مقالات ذات صلة
أحواض السقي “فخ قاتل” يهدد حياة الأطفال والثروة الحيوانية

أحواض السقي “فخ قاتل” يهدد حياة الأطفال والثروة الحيوانية

المدرسة العليا لتأطير الشباب تفتح أبوابها للناجحين الجدد

المدرسة العليا لتأطير الشباب تفتح أبوابها للناجحين الجدد

وزارة التربية تفتح باب التوظيف

وزارة التربية تفتح باب التوظيف

خطط ميدانية لإيصال الكتب لـ12 مليون تلميذ في الوقت المناسب

خطط ميدانية لإيصال الكتب لـ12 مليون تلميذ في الوقت المناسب

حرائق الغابات.. استنفار شامل لمحاصرة النيران

حرائق الغابات.. استنفار شامل لمحاصرة النيران

السفير الفرنسي يتحدث عن عودة وشيكة لنشاط لجنة الذاكرة

السفير الفرنسي يتحدث عن عودة وشيكة لنشاط لجنة الذاكرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد