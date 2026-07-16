فاجعة دار الأيتام.. وزيرة التضامن تصدر تعليمات عاجلة بشأن المصابين

أصدرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي، تعليمات عاجلة لمصالح القطاع بتوفير جميع أشكال الدعم والمرافقة الصحية والنفسية للمصابين في الحريق الذي شب بمؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية.

وبحسب بيان لوزارة التضامن فقد تنقلت الوزيرة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالمحمدية، فور تلقيها نبأ الحريق الذي اندلع بالمؤسسة، حيث وقفت على ظروف التكفل الأولي بالمصابين.

وواصلت زياراتها الميدانية إلى كل من مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة والمستشفى الجامعي مصطفى باشا، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين ومتابعة ظروف التكفل بهم، كما أشرفت على نقل بعض الحالات التي استقرت أوضاعها الصحية إلى مؤسسات مختصة لتلقي المرافقة الصحية والنفسية.

وفي هذا السياق، أسدت الوزيرة تعليمات لمصالح قطاع التضامن الوطني بضرورة توفير جميع أشكال الدعم والمرافقة اللازمة للمصابين، بما يضمن التكفل بهم صحيا ونفسيا في هذه الظروف.

وأعربت عن بالغ تأثرها بهذه الفاجعة، متقدمة، باسمها وباسم إطارات وموظفي القطاع، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات الضحايا، سائلة الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.