فاجعة درنة الليبية.. أول إحصائيات رسمية تكشف آلاف المفقودين

أعلنت السلطات الليبية عن تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف مفقود جراء كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة شرقي البلاد قبل نحو عامين، في أول إحصائية رسمية.

وقال رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء: “سجلنا 3 آلاف و297 مفقودًا من ضحايا إعصار دانيال، الذي ضرب مدينة درنة”.

وفي 10 سبتمبر 2023 اجتاح إعصار دانيال عدة مناطق بشرق ليبيا، أبرزها بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، فيما كانت درنة الأكثر تضرراً بسبب انهيار سدَّي “البلاد”

وجرفت المياه كل ما في طريقها، ما تسبب في مقتل أربعة آلاف و540 شخصًا، بينهم ثلاثة آلاف و964 مواطنًا و576 أجنبيًا، وفق إحصائيات رسمية.

ومنذ ذلك الوقت، لم تعلن السلطات الليبية أي إحصائية رسمية لأعداد المفقودين.

وفي 28 جويلية 2024، أصدرت محكمة جنايات درنة حكمًا يقضي بالحبس لمدد تتراوح بين تسع سنوات و27 سنة ضد 12 مسؤولًا في قضية انهيار سدّي درنة، وفق بيان للنائب العام الليبي.

