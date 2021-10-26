فاجعة هوليوود.. هكذا قتل أليك بالدوين مديرة تصوير فيلمه الجديد

صرح الممثل الأمريكي أليك بالدوين لأول مرة علانية أنه يتعاون مع الشرطة من أجل توضيح سبب حدوث المأساة التي أدت إلى مقتل مديرة التصوير.

وكتب بالدوين، الجمعة، عبر تويتر: “لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني بشأن الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز زوجة وأم وزميلة لنا تحظى بإعجاب كبير. أنا أتعاون بشكل كامل مع تحقيق الشرطة لمعالجة كيفية حدوث هذه المأساة وأنا على اتصال بزوجها، وتقديم الدعم له ولأسرته. قلبي محطم على زوجها وابنها وكل من عرف وأحب هالينا”.

وبحسب ما أفادت صحف أمريكية فقد كان بالدوين يتمرّن على استعمال المسدّس وتصويبه نحو الكاميرا عندما خرجت الطلقة التي أودت بحياة المصوّرة خلال تصوير فيلم ويسترن في الولايات المتحدة.

وكان المخرج جويل سوزا الذي أصيب في كتفه يقف خلف هالينا هاتشينز، وقد صرّح بأنه سمع ما يشبه “ضربة سوط ثمّ دويّا”.

وكان “أليك بالدوين جالسا على مقعد وسط ديكور كنيسة ويتمرّن على إخراج المسدّس”، وفق ما جاء في المستند. وكان المخرج يتابع المشهد من خلف هاتشينز.

وبعد الطلقة، ضغطت المصوّرة السينمائية على بطنها، وفق ما أوضح المخرج الذي أشار إلى أنها “راحت تهوي إلى الخلف” قبل مساعدتها على “الاستلقاء أرضا”.

وكشف المصوّر ريد راسل أن المشهد لم يُسجّل لأن الطاقم كان يتحضّر للتصوير.

وكان فريق فيلم “راست” يعود من استراحة غداء وقال المخرج إنه ليس “أكيدا” من أن المسدّس خضع لتدقيق أمني جديد.

وقد أصيبت هالينا هاتشينز برصاصة في صدرها أطلقها أليك بالدوين من سلاح استخدم أكسسوارا في فيلم “راست”، وفق تقرير التحقيق الأولي الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وعلى إثر الحادث المأساوي تم نقل المصورة بالمروحية إلى مستشفى في نيو مكسيكو حيث أُعلنت وفاتها، أما المخرج جويل سوزا الذي أصيب في كتفه في تلك الحادثة، فهو في طور التعافي.

وحصلت المأساة في موقع “بونانزا كريك رانش” المستخدَم على نطاق واسع لتصوير أفلام الويسترن، وقد ضربت الشرطة طوقا حوله ومنعت الدخول إليه.

ولم تطلق بعد أي ملاحقات قضائية في هذا الشأن، وفق ما أفاد ناطق باسم مكتب الشرطة، وبقي أليك بالدوين طليقا بعد استجوابه، مع تمحور التحقيقات على فرضية الحادث العرضي.

وأطلقت عريضة على موقع “change.org” تدعو إلى حظر الأسلحة النارية الفعلية في مواقع التصوير وتحسين ظروف العمل، وقد حصدت حتّى الاثنين أكثر من 24 ألف توقيع.