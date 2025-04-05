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رياضة

فارسي يخطو خطوة حاسمة نحو أوروبا

ع. ع
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فارسي يخطو خطوة حاسمة نحو أوروبا

يرغب اللاعب الدولي الجزائري، لاعب نادي كولومبوس كرو الأمريكي، محمد فارسي، في الانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية الكبرى لتطوير مستواه، واكتشاف المستوى العالي الحقيقي، وهو ما دفعه إلى التوقيع مع وكيل أعمال جديد، متمثل في شركة “أكسيا سبورتس مانيجمنت”، بحسب ما كشفه موقع “العين الإخبارية“.

وبحسب ما أوضحه ذات المصدر، فإن هذا الاختيار كان مدروسا ولم يكن بشكل عشوائي، إذ إن “أكسيا سبورتس” اختصت خلال الأعوام الماضية بتحويل بعض نجوم الدوري الأمريكي صوب الدوري الفرنسي، من بينهم الهداف الكندي لنادي ليل جوناثان ديفيد، ولاعب وسط رين إسماعيل كوني.

كما يطمح الظهير الأيمن الجزائري، في أن يسير على خطى سابقيه، وهو الذي كان يمتلك مقترحا مهما من نادي سانت إيتيان الشتاء الماضي، لكنه لم يتمكن من حسم الأمور مع الأخير.

يذكر، أن المدافع الجزائري مرتبط مع كولومبوس كرو حتى صيف 2027، وقيمته السوقية لا تتجاوز الـ2.5 مليون يورو، ما يجعله لاعبا مرغوبا فيه من طرف فرق أوروبية بميزانيات متوسطة.

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