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فارس خالد.. ماذا تعرف عن التونسي “شهيد العلم الفلسطيني”؟

الشروق أونلاين
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فارس خالد.. ماذا تعرف عن التونسي “شهيد العلم الفلسطيني”؟

تفاعل ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع وفاة الشاب التونسي فارس خالد، الذي سقط من أعلى مبنى رفع عليه العلم الفلسطيني.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الشاب، البالغ من العمر21 عامًا، الذي فارق الحياة، الإثنين، بعد محاولته رفع علم فلسطين في مبنى بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم، بولاية منوبة شمال تونس.

ووصفت الحركة في بيان لها، الثلاثاء، ما قام به الشاب خالد بأنه “عمل بطولي شجاع ومشرّف، ورسالة مفعمة بالكرامة والوفاء والنصرة والتضامن مع شعبنا وقضيته العادلة”.

وقالت حماس: “لقد ارتقى الشاب خالد، شهيد العَلَم الفلسطيني، ليخلّد اسمه في سجل الأبطال، الذين حملوا راية فلسطين بأجسادهم وأرواحهم، وأثبتوا أنَّ الدفاع عن غزَّة والقدس والأقصى هو ميدانٌ لكل الأحرار، وطريق مفتوح لهم بكل الوسائل الممكنة، في رفض العدوان، والدفاع عن كرامة وعزَّة الأمَّة، والوقوف بكل بسالة في وجه آلة القتل والعدوان”.

وتوجهت الحركة بالتعزية لعائلة الشاب التونسي، مؤكدة أنَّ “علم فلسطين سيبقى مرفوعًا، وستظل دماء شبابنا ملهمة لشعبنا وأمتنا على مواصلة درب التحرير والعودة”.

ورفع فارس خالد علم فلسطين خلال نشاط تضامني مع قطاع غزة، إلا أن قدمه زلّت من أعلى سطح المبنى ليسقط ويفارق الحياة.

وتأثر والد فارس خالد بوفاة نجله، وقال باكيا: “صح عليك.. ان شاء الله يشفع لنا.. نقول للمقاومة ربي ينصركم، أنا بعثت لكم أخوكم”.

ونعت عدة جهات رسمية ومدنية الطالب الراحل، حيث أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانًا عبرت فيه عن تعازيها لعائلة الفقيد، مشيدة بتضامنه مع الشعب الفلسطيني.

ونعت سفارة دولة فلسطين في تونس الطالب، واصفة إياه بأنه “جسد الشجاعة والوفاء للقضية”، فيما أعربت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية في بيان رسمي عن “بالغ الحسرة والأسى” لوفاة الطالب، مقدمة تعازيها الحارة لعائلته وداعية له بالرحمة والمغفرة.

وتفاعل ناشطون على هاشتاغ “شهيد العلم الفلسطيني” مشيدين بما فعله الشاب التونسي الراحل، كما شارك المئات في تشييعه إلى مثواه الأخير، معربين عن فخرهم به، وسائلين الله أن يتقبله مع الشهداء والصديقين.

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