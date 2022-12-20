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رياضة

فارس سَيُحوَّل إلى أحد هذَين الناديَين

علي بهلولي
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فارس سَيُحوَّل إلى أحد هذَين الناديَين
ح.م
محمد فارس

أدرجت إدارة نادي لاتسيو الإيطالي اسمَي فريقَين في لائحتها، يُمكن لِأحدهما الاستفادة من خدمات لاعبها الدولي الجزائري محمد فارس في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط المدافع فارس (26 سنة) مع نادي لاتسيو بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2020 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2025.

وأبدى ناديا أطلنطا وبولونيا من القسم الأوّل الإيطالي تحمّسهما لِجلب لاعب الخطّ الخلفي لـ “الخضر”. تقول تقارير صحفية محلّية صادرة الثلاثاء. التي أضافت أن محمد فارس بات خارج حسابات التقني ماوريتسيو ساري مدرب فريق لاتسيو في النصف الثاني والأخير من الموسم الحالي.

ويشغل فريق أطلنطا الرّتبة الـ 6 في لائحة ترتيب البطولة الإيطالية للموسم الحالي، ويتموقع نادي بولونيا في المركز الـ 11.

وسبق لِنادي “النّسور” إعارة محمد فارس إلى فريقَي جنوة وتورينو الإيطاليَين.

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