فارس شايبي أفضل صانع أهداف في الدوري الألماني

أكد اللاعب الدولي الجزائري فارس شايبي، المستوى الجيد الذي يتواجد فيه خلال الموسم الجاري، حيث بات يتصدر قائمة أفضل الممرين الحاسمين في الدوري الألماني لكرة القدم.

ونجح فارس شايبي، منذ بداية الموسم الكروي الجاري (2025-2026)، في تقديم 5 تمريرات ناجحة لزملائه في 8 مباريات خاضها ضمن فريق أنتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني لكرة القدم.

ويتصدر النجم الجزائري هذه القائمة المميزة، متقدمًا على كل من الكولومبي لويس دياز (بايرن ميونخ) والصربي أندري إليتش (يونيون برلين) اللذين قدم كل واحد منهما 4 تمريرات حاسمة.

وإضافة لصناعته لـ5 أهداف، فإنّ أرقام شايبي في هذا الموسم مع نادي أنتراخت فرانكفورت تتضمن هدفًا واحدًا في الدوري الألماني، وتمريرة حاسمة واحدة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان فارس شايبي قد انضم لأنتراخت فرانكفورت، في صيف 2023، قادمًا من نادي تولوز الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها المالية 10 ملايين يورو. ووقع عقدًا يمتد إلى غاية سنة 2028.