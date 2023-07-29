فارس شعيبي في طريقه للدوري الألماني

أكدت مصادر صحفية متخصصة، أن نادي تولوز الفرنسي متيقن أنه سيخسر نجمه الجزائري فارس شعيبي في قادم الأسابيع، معتبرة أنه على أبواب الرحيل عن الفريق نحو الدوري الألماني.

وكشفت ذات المصادر دخول النادي الفرنسي في مفاوضات متقدمة مع نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يصر على استقدام النجم الجزائري الصاعد الذي تألق بشكل ملف للانتباه الموسم الماضي مع تولوز في الليغا الفرنسية.

إلى ذلك، أشارت مصادر إلى رغبة اللاعب ومحيطه في الخروج من الدوري الفرنسي، وخوض تجربة جديدة في بطولة أقوى مثل البطولة الألمانية، ولم لا اتباع خطى زميله في الخضر رامي بن سبعيني الذي اختار منذ مواسم اللعب في الدوري الألماني وانضم هذا الموسم إلى صفوف بوريسيا دورتموند بعد تألقه خلال الثلاثة مواسم التي قضاها مع فريقه السابق بوريسيامونشنغلدباخ.

وبالإضافة إلى فرانكفورت الألماني الذي يرغب في ضمه، يملك المهاجم الجزائري الشاب عدة عروض أخرى من أندية إنجليزية.

من جهة أخرى، قاد شعيبي، السبت، ناديه تولوز الفرنسي، لتحقيق الفوز أمام نادي أوساسونا الإسباني، في مباراة ودية تحضيرية.