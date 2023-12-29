فارس شعيبي: نحن الجزائر.. ونريد اللقب

وصل الدولي الجزائري فارس شعيبي إلى الجزائر، بعد ما استغل فترة التوقف الدولي من أجل أداء مناسك العمرة، حيث دخل في تربص مع المنتخب الوطني الخميس تحسبا لمشاركته في نهائيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار. وصرح شعيبي لوسائل الإعلام، مباشرة عقب وصوله مطار هواري بومدين: سنعمل على التحضير كما ينبغي في تربصنا استعدادا لـ “الكان”.

ليضيف: “خوض تربصنا المقبل في الطوغو مهم، كون الظروف المناخية هناك مشابهة لما هي عليه في كوت ديفوار، وهذا يساعدنا على التأقلم”. وختم فارس شعيبي، تصريحاته بكشف أهدافه مع الخضر في هذا “الكان” مؤكدا: “نحن منتخب الجزائر، وذاهبون من أجل التتويج”.

يذكر أن شعيبي قدم مرحلة ذهاب رائعة رفقة ناديه اينتراخت فرانكفورت الألماني، حيث كان الأفضل من جانب فريقه رفقة المصري مرموش، وهو ما سيعود بالفائدة على المنتخب الوطني، خاصة وأنه يعتبر قطعة أساسية في تشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي.