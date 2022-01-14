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رياضة

فارس في فرقة “إل تورو” وهذا سرّ رقم “93”

علي بهلولي
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فارس في فرقة “إل تورو” وهذا سرّ رقم “93”

أعلنت إدارة نادي تورينو الإيطالي، الجمعة، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس.

وأمضى المدافع فارس (25 سنة) عقدا يلعب بِموجبه لِفريق “إل تورو”، معارا لِمدّة 6 أشهر. مع إمكانية شراء النادي الإيطالي للعقد في الصيف المقبل.

ومازال محمد فارس يرتبط مع نادي لاتسيو الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2025. وقد أعاره في الصيف الماضي لِمدّة موسم واحد إلى الفريق المحلّي جنوة، ولكن الانتقال لم يدم سوى نصف الفترة.

وقال مدافع “الخضر” في تصريحات لِموقع نادي تورينو نشرها، الجمعة، إن المدير الرياضي دافيدي فانياتي سهّل له مهمّة إبرام الصفقة، وأشار إلى أن هذا المسؤول كان يشتغل في نادي سبال، الذي مثّل ألوانه ما بين 2018 و2020.

وأضاف فارس أنه مُتشوّق لِخوض أوّل مباراة مع فريقه الجديد تورينو، خاصة وأنه لمس تشجيعا كبيرا من قبل أنصار النادي، قبيل إبرام الصفقة.

والتزم الدولي الجزائري بِبذل أقصى مجهوداته، لِتشريف ألوان نادي تورينو، وتحقيق أهدافه المُسطّرة.

وفي سؤال “فضولي”، عن سرّ اختياره لِقميص نادي تورينو رقم “93”، قال فارس إن الرقم يُشير إلى الرمز البريدي لِبلدية أوبرفيليي بِالشمال الفرنسي، حيث أبصر النور عام 1996، من والدَين جزائريَين مهاجرَين.

وبِالمقابل، رحّبت إدارة نادي تورينو بِالوافد الجديد، وتمنّت التوفيق للمدافع محمد فارس.

ويتموقع فريق تورينو تاسعا في لائحة ترتيب بطولة إيطاليا، ويُواجه المضيف نادي سامبدوريا بعد ظهيره هذا السبت، بِرسم الجولة الـ 22 من عمر المنافسة. ولكن قرار مشاركة محمد فارس في هذا اللقاء يبقى أمرا بِيد مدربه الجديد التقني الكرواتي إيفان يوريتش.

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