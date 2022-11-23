فارس مُقبِل على ثالث إعارة

تُخطّط إدارة نادي لاتسيو الإيطالي لِإعارة لاعبها الدولي الجزائري محمد فارس مرّة أخرى، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط المدافع الأيسر محمد فارس (26 سنة) مع نادي لاتسيو الإيطالي بِعقدٍ، بدأت مدّته في أكتوبر 2020 وتنقضي في صيف 2025.

وترغب إدارة نادي “النّسور” في إعارة فارس خلال جانفي المقبل، وجلب اللاعب الأسكتلندي جوش دويغ، المدافع الأيسر لِنادي هيلاس فيرونا. كما أوردته صحيفة “إل تيمبو” الإيطالية في أحدث تقرير لها بِهذا الشأن.

ويرتبط جوش دويغ (20 سنة) مع نادي هيلاس فيرونا الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وسبق لِإدارة نادي لاتسيو الإيطالي إعارة محمد فارس مرّتَين: لِكلّ من فريقَي جنوة وتورينو الإيطاليَين.