فارس نشّاط ينضم إلى غزل المحلة المصري

أعلن نادي غزل المحلة المصري تعاقده رسمياً مع الظهير الأيمن الجزائري فارس نشّاط، قادماً من نادي شبيبة القبائل، بعقد يمتد لموسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتأتي هذه الصفقة في إطار خطة إدارة غزل المحلة لتعزيز صفوف التشكيلة وتطعيمها بعناصر ذات خبرة استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويُعد فارس نشاط من أبرز الأسماء في مركز الظهير الأيمن في الدوري الجزائري، حيث يمتلك مسيرة دولية حافلة بمروره على جميع الفئات السنية للمنتخبات الوطنية الجزائرية، بدءاً من منتخب أقل من 20 سنة وصولاً إلى المنتخب الأول.