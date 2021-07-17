فارس يبدأ موسمه الجديد بِمباراة تحضيرية

استهلّ اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس مساء السبت، الموسم الكروي الجديد مع فريقه لازيو الإيطالي.

وواجه نادي لازيو فريقا من الأقسام السفلى الإيطالية، اسمه “توب 11 راديو كلوب 103″، وفاز عليه بِنتيجة ساحقة (10-0).

ولُعبت هذه المباراة ضمن إطار استعدادات الفريقَين للموسم الجديد.

ودخل المدافع محمد فارس إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه لازيو مُتقدّما في النتيجة بِرباعية نظيفة.

ولعب محمد فارس وزملاؤه هذه المباراة ولِأوّل مرّة، تحت إمرة المدرب الجديد ماوريتسيو ساري.

ويرتبط محمد فارس (25 سنة) مع نادي لازيو الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2025.

ومازال المدرب ساري وإدارة نادي لازيو لم يُقرّرا بعد، إن كان محمد فارس سيُمثّل ألوان فريق “النّسور” في الموسم الجديد، أو يُسرّح بِصفة نهائية، أو يُعار.

وكان محمد فارس قد أكد بِأنه يرغب في مواصلة “المغامرة” الكروية الاحترافية مع فريق لازيو، في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها لِموقع ناديه الإيطالي.