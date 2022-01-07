فارس يعود وسينتقل إلى هذا النادي

اقترب اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس من تغيير الوجهة، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي.

ويرتبط المدافع محمد فارس (25 سنة) مع نادي لاتسيو الإيطالي بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025. وقد أُعير في سوق الانتقالات الصيفية الماضية إلى فريق جنوة لِموسم واحد.

وسينتقل اللاعب الجزائري إلى فريق تورينو، بعد اتّفاق بين مسؤولي هذا النادي ونظرائهم من فريق جنوة الإيطالي. كما أوردته تقارير صحفية محلية صادرة، الجمعة. التي أضافت أن صفقة التحويل أوشكت أن تُبرم.

وستجلب إدارة نادي تورينو الإيطالي محمد فارس مُعارا حتى الصيف المقبل، مع إمكانية شراء العقد، بعد اتّفاق آخر بينها وبين مسؤولي فريق لاتسيو.

ويتموقع فريق تورينو في المركز الـ 12، بعد خوضه كلّ مقابلات مرحلة الذهاب من عمر البطولة الإيطالية.

للإشارة، فإن محمد فارس “ضيّع” فرصة المشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي يُرفع ستارها بِالكاميرون مساء هذا الأحد، بِداعي إصابة، أجبرته على العلاج، وأبعدته عن المنافسات الرّسمية منذ أواخر أكتوبر الماضي.

وسبق لِمحمد فارس أن شارك مع “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِمصر في صيف 2019، وساهم في إحراز اللقب القاري.

وعاد محمد فارس إلى المنافسات الرسمية مساء الخميس، لمّا دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 64، من عمر مواجهة فريقه جنوة والمضيف ساسولو. وحينها كانت النتيجة متعادلة بِهدف لِمثله، وهي الحصيلة النهائية للمباراة، التي لُعبت في إطار الجولة الـ 20 من عمر منافسة “الكالتشيو”.

وبات فريق جنوة بعد هذا التعادل، يجمع 12 نقطة في المركز الـ 19 وقبل الأخير. ويشغل نادي ساسولو الرّتبة الـ 13 بِرصيد 25 نقطة.