فارس يقترب من الرحيل من لازيو بسبب ساري

فيورنتينا وكالياري وتورينو يتنافسون لضمه

توقع الصحفي الايطالي، ألفريدو بيدولا، رحيل الدولي الجزائري، محمد فارس، من لازيو روما خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية، بعدما أن قضى موسما واحد في صفوفه، وأوضح ذات المصدر، بأن المدافع الأيسر للمنتخب الوطني، محمد فارس، لا يدخل في حسابات المدرب الجديد لنادي العاصمة الايطالية، ماوريتسيو ساري، الأخير عوض النجم الايطالي سيموني إنزاغي، على رأس العارضة الفنية للازيو، وهو ما قد يعجل برحيل فارس من الفريق خلال الميركاتو الجاري.

وقدم الصحفي الايطالي ثلاثة احتمالات للأندية التي من الممكن أن تضم الظهير الأيسر لـ”الخضر”، وهي فيورنتينا وكالياري وتورينو، هذه الأندية قامت بالاستعلام عن وضعية محمد فارس من أجل انتدابه تحسبا للموسم المقبل، علما أن فارس التحق بصفوف لازيو روما الصيف الماضي بصفقة مهمة 10 ملايين يورو، قادما من نادي سبال، ولعب الموسم الماضي 29 مباراة في مختلف المنافسات منها 6 مباريات في مسابقة رابطة أبطال أوروبا، وشارك في 19 مباراة كأساسي أربعة منها فقط لعب فيها كامل مجريات المباراة.

وكانت الإصابات المتكررة لمدافع “الخضر” هي الهاجس الذي منعه من البروز بشكل أكبر في نادي العاصمة لازيو روما، خاصة أن مدربه سيموني إنزاغي كان يعول عليه كثيرا وراهن على تألقه بعدما أن أقنع الإدارة باستثمار مبلغ محترم لجبله من سبال.

الجدير بالذكر، أن محمد فارس يعرف غيابا لفترة طويلة عن المنتخب الوطني، يعود إلى شهر أكتوبر من سنة 2019 بعدما أن سجل أخر ظهوره له في مواجهة نيجيريا.