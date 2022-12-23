فارس يُصاب مرّة أخرى

سقط اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس مدافع فريق لاتسيو الإيطالي مرّة أخرى في الفخّ الإصابة.

ويشكو فارس إصابة على مستوى أوتار الرّكبة، تعرّض لها الإثنين الماضي.

ولم تُقدّم إدارة نادي “النّسور” توضيحات بِخصوص مدّة العلاج والغياب عن المنافسات الرّسمية.

وكان اللاعب الجزائري قد تعرّض لِإصابة خطيرة بِتمزّق عضلي في الرّكبة، شهر جانفي الماضي، أنهت موسمه قبل الآوان. فأجرى عملية جراحية، ولم يُشارك في أيّ لقاء رسمي منذ تلك الفترة. قبل أن يسقط في الفخّ ذاته.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية في الأيّام القليلة الماضية أن مسؤولي “لاتسيو” بِصدد إعارة محمد فارس إلى أحد الفريقَين المحلّيَين: أطلنطا أو بولونيا، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل. لكن تعرّض اللاعب الجزائري للإصابة مُجدّدا، قد يُبعد الأندية الرّاغبة في الاستفادة من خدماته.