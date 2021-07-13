فارس يُلمّح إلى وجهته المستقبلية

أعطى اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس، الثلاثاء، الانطباع بِأنه باقٍ في فريق لازيو الإيطالي.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد ذكرت مُؤخّرا بِأن إدارة نادي لازيو تعتزم تسريح فارس هذه الصائفة، بعد قدوم المدرب الجديد ماوريتسيو ساري.

وقال محمد فارس في تصريحات للإعلام الإيطالي: “بدأنا نتعوّد شيئا فشيئا على مناهج التدريب، والخطط التكتيكية للمدرب ساري، وأيضا شخصيته. أتطلّع إلى تحقيق موسم جيّد مع فريق لازيو”.

ويرتبط المدافع محمد فارس (25 سنة) مع نادي لازيو الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2025.

وعن موسمه المُنقضي، قال الدولي الجزائري: “لم أتدرّب جيّدا في الصيف، لأني قضيت جزءا هاما من وقتي في المفاوضات (الانتقال إلى لازيو). ناهيك عن تعرّضي لِعديد الإصابات، دون إغفال فيروس كورونا. وهي عوامل أعاقتني عن تقديم أفضل ما لديّ. آمل أن لا يتكرّر هذا السيناريو في الاستحقاق المقبل”.