-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

فارس يُلمّح إلى وجهته المستقبلية

علي بهلولي
  • 249
  • 0
فارس يُلمّح إلى وجهته المستقبلية

أعطى اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس، الثلاثاء، الانطباع بِأنه باقٍ في فريق لازيو الإيطالي.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد ذكرت مُؤخّرا بِأن إدارة نادي لازيو تعتزم تسريح فارس هذه الصائفة، بعد قدوم المدرب الجديد ماوريتسيو ساري.

وقال محمد فارس في تصريحات للإعلام الإيطالي: “بدأنا نتعوّد شيئا فشيئا على مناهج التدريب، والخطط التكتيكية للمدرب ساري، وأيضا شخصيته. أتطلّع إلى تحقيق موسم جيّد مع فريق لازيو”.

ويرتبط المدافع محمد فارس (25 سنة) مع نادي لازيو الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2025.

وعن موسمه المُنقضي، قال الدولي الجزائري: “لم أتدرّب جيّدا في الصيف، لأني قضيت جزءا هاما من وقتي في المفاوضات (الانتقال إلى لازيو). ناهيك عن تعرّضي لِعديد الإصابات، دون إغفال فيروس كورونا. وهي عوامل أعاقتني عن تقديم أفضل ما لديّ. آمل أن لا يتكرّر هذا السيناريو في الاستحقاق المقبل”.

مقالات ذات صلة
حميدي.. مِن وهران إلى سكيكدة إلى يوغسلافيا سابقا!

حميدي.. مِن وهران إلى سكيكدة إلى يوغسلافيا سابقا!

نقص الخبرة سبب إخفاق “الجياسكا” في التتويج بكأس الكاف

نقص الخبرة سبب إخفاق “الجياسكا” في التتويج بكأس الكاف

مختصون يدقون ناقوس الخطر ويحذّرون من استمرار لعب مباريات البطولة

مختصون يدقون ناقوس الخطر ويحذّرون من استمرار لعب مباريات البطولة

إضراب اللاعبين غير مفهوم.. متمسكون باللقب وصرفنا 23 مليارا

إضراب اللاعبين غير مفهوم.. متمسكون باللقب وصرفنا 23 مليارا

رئيس الكاف يعلم أن الخضر مع بلماضي يستطيعون التتويج بالمونديال

رئيس الكاف يعلم أن الخضر مع بلماضي يستطيعون التتويج بالمونديال

أودينيزي الإيطالي يرغب في ضم وناس

أودينيزي الإيطالي يرغب في ضم وناس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد