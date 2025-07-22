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الجزائر

فارقت الحياة بوزن طفل.. فيديو صادم لشابة غزية يكشف فظاعة التجويع

الشروق أونلاين
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فارقت الحياة بوزن طفل.. فيديو صادم لشابة غزية يكشف فظاعة التجويع

في مشهد صادم لخص فظاعة سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على سكان غزة، فارقت شابة في الثلاثينيات من عمرها الحياة بوزن طفل، في واحدة من أبشع صور الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد استشهدت، مساء الاثنين رحيل محمد رصرص، البالغة 32 عاما، من ذوي الاحتياجات الخاصة،  في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، بعد معاناة طويلة مع مضاعفات سوء التغذية الحاد.

وقالت مصادر طبية إن رحيل كانت تزن قرابة 50 كيلوغراما قبل شهور، إلا أن الحصار وتجويع السكان أدى إلى تدهور حالتها تدريجيا حتى وصل وزنها إلى 25 كيلوغراما فقط.

وأضافت أنه مع تراجع قدرتها الجسدية وانعدام الرعاية الصحية والغذائية، فشل جسدها الهزيل في مقاومة الجوع القاتل، مما أدى إلى ارتقائها، لترتفع حصيلة شهداء الجوع في القطاع إلى 20 حالة خلال 48 ساعة فقط.

وتظهر مقاطع مصورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحالة الصحية المزرية التي وصلت إليها رحيل، حيث بدت عظام وجهها وأطرافها بارزة بشكل مؤلم.

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