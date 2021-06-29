فارق في علامات “البيام” وصل إلى 11 نقطة!

عرض مئات الإجابات على تصحيح ثالث ورابع

اختلالات سلم التنقيط وراء إعادة تصحيح أوراق المترشحين

دخلت مراكز تصحيح امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2021 في سباق مع الزمن لإنهاء العملية في الآجال المحددة سلفا، خاصة عقب تسجيل فارق كبير في العلامات بين التصحيحين الأول والثاني وصلت إلى تسع نقاط لمئات الأوراق، الأمر الذي يستوجب عرضها على التصحيح الثالث الذي يعد الفيصل، والذي سينجز من قبل لجان محايدة وفي قاعات أخرى لأجل إنصاف الممتحنين وتحقيق مبدأ التكافؤ بينهم.

أنهى الأساتذة مساء الاثنين التصحيح الثاني لأوراق إجابات المترشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” الذي أجري في الفترة بين 15 و17 جوان الجاري، في حين شرعوا أمس في التصحيح الثالث والأخير الذي يعد الفيصل، غير أنه سيستغرق وقتا إضافيا، بسبب التصحيحين الأول والثاني اللذين أسفرا عن فارق كبير في العلامات، تراوح بين 9 و11 نقطة كاملة لمئات أوراق الإجابات، وهو ما يعد سابقة من نوعها، على اعتبار أن الفارق عادة لا يتجاوز 4 نقاط على الأكثر، وذلك بسبب “سلم التنقيط” الذي ورد في أربع مواد غير مجزأة بطريقة دقيقة، ويتعلق الأمر بالتربية المدنية، العلوم الفيزيائية والرياضيات.

وعليه فإن رؤساء اللجان ملزمون بتعيين لجان تصحيح محايدة لمباشرة مهامها بقاعات تصحيح أخرى، على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار في نهاية التصحيح العلامة الأقرب لأحد التصحيحين السابقين.

بالمقابل فقد تم عرض بعض أوراق إجابات المترشحين في مادة الاجتماعيات “تاريخ و جغرافيا” على التصحيح الرابع، قصد إضفاء أكثر مصداقية على الامتحان ومنح لكل ذي حق حقه دون إجحاف، خاصة وأن الأوراق بأيد أمينة.

وسيرفع رؤساء مراكز التصحيح أوراق إجابات الممتحنين بعد انقضاء العملية إلى مراكز التجميع الـ18 الموزعة وطنيا لنزع الترميز والتشفير مع إعادة وضع البيانات الشخصية، على أن تغلق أبوابها في الـ3 جويلية المقبل، وهو نفس اليوم الذي تغلق فيه مراكز التصحيح الـ70، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الـ5 منه، مع نشر قوائم الناجحين في نفس اليوم عبر متوسطات الوطن.

وبخصوص كيفيات الانتقال والقبول في السنة أولى ثانوي، خاصة عقب ترويج بعض الأطراف لشائعة التخفيض في معدل الانتقال إلى 9 من 20، جددت مصادر “الشروق” تأكيدها بأن الوزارة قد شرعت في التخلي تدريجيا عن الإجراءات الاستثنائية للتمدرس والتقويم، وعليه سيتم اعتماد معدل 10 من 20، إذ يقبل كل تلميذ تحصل على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 في شهادة التعليم المتوسط في السنة أولى ثانوي مباشرة، وأما من تحصل على معدل أقل من 10 يتم اللجوء إلى احتساب نتائج “التقويم المستمر” أي المعدلات المحصل عليها في الفصلين الدراسيين من السنة الدراسية الجارية زائد معدل الشهادة، الكل تقسم اثنين.