فاروق دهيلي مدرب جديدا للمنتخب الوطني لكرة اليد

عيّنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، فاروق دهيلي مدربا جديدا للمنتخب الوطني أكابر رجال، خلفا للمدرب المقال صالح بوشكريو.

وقالت اتحادية كرة اليد في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: ” تعلن الاتحادية الجزائرية لكرة اليد رسميا على تعيين السيد فاروق دهيلي مدربا للمنتخب الوطني الجزائري أكابر رجال”.

وأضافت: ” بالتوفيق للسيد فاروق دهيلي في مهامه الجديدة”.

ويخلف مدرب نادي الشمال القطري فاروق دهيلي، المدرب المقال صالح بوشكريو في تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم، قبل شهر على انطلاق بطولة إفريقيا للأمم التي ستقام طلع السنة المقبلة بمصر.

وأقالت اتحادية كرة اليد، المدرب بوشكريو، قبل خمسة أيام من الآن، لأسباب انضباطية، حسب بيان نشرته على صفحتها الرسمية.

وسبق لفاروق دهيلي وأن درب نادي شبيبة أمل سكيكدة، كما كان مدربا للمنتخب الوطني لفئة أقل من 21 سنة خلال 2010 و2011.

اتحادية كرة اليد ترد على تصريحات المدرب بوشكريو

ردّت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، على تصريحات المدرب الوطني المقال صالح بوشكريو حول التربص الذي أجراه المنتخب في السعودية.

ونفت اتحادية كرة اليد، كل ما صرح به بوشكريو حول تربص السعودية، في الندوة الصحفية التي نشطها الأحد، بدار الصحافة طاهر جاووت.

وقالت اتحادية كرة اليد في بيان لها: ” تنفي الاتحادية كل ما صرح به الناخب الوطني المقال، وفي هذا المجال نفسه نقدم الاعتذار الشديد عن ما بدر منه و نؤكد على حرص الاتحادية على قوة العلاقة الأخوية بين جميع الاتحادات العربية، والسعودية خاصة متمثلة في رئيس الاتحاد العربي والسعودي لكرة اليد الأستاذ فاضل النمر وحرصه على مشاركة الاتحادية في التربص السابق والمتابعة لكل صغيرة وكبيرة”.

ودعت الناخب الوطني المقال للتحلي بالدقة في تصريحاته، وأضافت الاتحادية في هذا السياق: “في الختام تجري الدقة في التصاريح من قبل الناخب الوطني المقال حتى لا نقع في إحراج مع الاتحادات الوطنية في الدول العربية”.

وتقدمت اتحادية كرة اليد بالشكر الجزيل للإتحاد السعودي لكرة اليد: ” تتقدم الاتحادية الجزائرية لكرة اليد بأسمى عبارات الشكر للإتحاد السعودي لكرة اليد، الذي وافق على إقامة التربص الأخير للمنتخب الوطني وتحمل جميع التكاليف، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على قوة العلاقات بين الاتحاديتين و الشعبين الجزائري و السعودي”.

وتحدث المدرب بوشكريو خلال ندوته الصحفية التي عقدها الأحد عن تربص السعودية، حيث قال بأن من أسباب خلافه مع رئيسة الاتحادية، رفضه إجراء التربص بالسعودية بسبب تكلفة التذكرة المقدرة بـ 300مليون…

المدرب بوشكريو يكشف أسباب إقالته

عقد المدرب صالح بوشكريو ندوة صحفية، تحدث خلالها عن الكثير من الأمور، من بينها أسباب إقالته مؤخرا من تدريب المنتخب الوطني لكرة اليد.

وقال بوشكريو: “من بين الخلافات مع رئيسة الاتحادية، تدخلها في عملي، فعندما طلبت خدماتي اشترطت عليها عدم التدخل في عملي، لكن ذلك لم يتحقق، وأصبحت تتدخل في كل شيء”.

وأضاف: “رفضت تنقل المنتخب للتربص في السعودية بسبب تكلفة التذكرة بـ 300مليون، وفضلت اللعب ضد قطر منتخب عالمي، الذي تكفل بكل مصاريف تنقلنا، وهذا أحد أسباب خلافي مع رئيسة الاتحادية”.

وتابع بوشكريو خلال تنشيطه ندوة صحفية بدار الصحافة الطاهر جحاووت بالعاصمة: “كنت أتقاضى أجرة 80 مليون في المنتخب سابقا، ووافقت على تخفيض راتبي إلى النصف، في حين أن المناجير العام يتقاضى ضعف أجرتي”.

وقال المدرب الوطني المقال، إن المناجير العام، رابح غربي، لم يقم بعمله، بل كان ينقل الأخبار لرئيسة الاتحادية، كما كان يقوم بتصوير اللاعبين خلسة، ويكتب تقارير عن اللاعبين والطاقم الفني للرئيسة.