“فاصلة” الجزائر تطارد الكاميرونيين في قطر

وجد مدرب منتخب الكاميرون ريغوبير سونغ، نفسه في وضعية حرجة، في الندوة الصحفية التي عقدها الأربعاء في قطر، بسبب سؤال متعلق بالاتهامات الموجهة لإيتو بشراء المباراة الفاصلة أمام الجزائر.

ورغم مرور أكثر من نصف عام على مباراة الإياب بين الجزائر والكاميرون، فإن فاصلة الجزائر والكاميرون، طاردت منتخب الأسود في قطر، بعدما وجه لسونغ سؤالا يتعلق بالتهم الموجهة لصامويل إيتو بشراء المباراة.

وتفنن مدرب الكاميرون ريغوبير سونغ، في التهرب من أسئلة الصحافيين، حول رأيه في التهم الصريحة الموجهة لرئيس اتحاد الأسود غير المروضة صامويل إيتو، في المباراة التي عرفت أخطاء تحكيمية كبيرة من طرف الحكم الغامبي باكاري غاساما.

وفوجئ سونغ خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة منتخبه أمام سويسرا، بأحد الصحفيين وهو يسأله بشكل مباشر عن رأيه في رسائل زميله السابق محمدو إدريسو، واتهامه لإيتو بشراء مباراة محاربي الصحراء.

وأجاب مدرب الكاميرون قائلا : “ماذا قال؟ في الحقيقة نحن لسنا على علم بهذه التصريحات، وأضاف: ” لقد رأى العالم ما حدث في مباراة الجزائر، وبطبيعة الحال نحن لن نعود أبدا إلى الماضي، وبالنسبة لي. أُفضل التركيز على المباراة الأولى في المونديال لأنها الأهم”.