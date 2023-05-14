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رياضة

فالفيردي يصل إلى 200 مباراة مع ريال مدريد

عمر سلامي
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فالفيردي يصل إلى 200 مباراة مع ريال مدريد
ح.م
فالفيردي رفقة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز

وصل الأوروغواياني، فيدي فالفيردي، إلى مباراته رقم 200 بقميص النادي الملكي، بعد خمسة مواسم من التحاقه.
ولعب فيدي فالفيردي، ضد خيتافي في سانتياغو برنابيو، سهرة السبت، مباراته رقم 200 بقميص ريال مدريد، ليصل لاعب الوسط إلى هذا الرقم بعد خمسة مواسم في الفريق الأول.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات فإن فالفيردي أصبح ثاني لاعب أوروغوياني يصل لهذا الرقم بقميص ريال مدريد، بعد خوسيه سانتاماريا بـ337 مباراة.

ولعب فالفيردي مع ريال مدريد، 135 في الدوري، و38 مباراة في دوري أبطال أوروبا، و17 في كأس الملك، و7 في كأس السوبر الإسباني، ومباراتين في كأس العالم للأندية ومباراة في كأس السوبر الأوروبي.

وحطّم فالفيردي رقمه القياسي بمشاركته مع النادي خلال هذا الموسم، بمشاركته في 52 مباراة.

وتألق لاعب الوسط على الصعيد الهجومي في الموسم الجاري، بـ12 هدفاً مع خمس تمريرات حاسمة.

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