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رياضة

فانسون أبو بكر يفشل في معادلة رقم الهدّاف التاريخي لـ “الكان”

علي بهلولي
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فانسون أبو بكر يفشل في معادلة رقم الهدّاف التاريخي لـ “الكان”
فانسون أبو بكر

فشل المهاجم الكاميروني فانسون أبو بكر سهرة السبت، في معادلة الرّقم القياسي لِهدّاف نهائيات كأس أمم إفريقيا.
وسجّل فانسون أبو بكر ثنائية لِمصلحة الكاميرون في مرمى منتخب بوركينا فاسو، فرفع غلّته إلى 8 أهداف، في البطولة الإفريقية التي احتضنتها بلاده.
وتقدّم الكاميروني فانسون أبو بكر بِفارق 3 أهداف، عن صاحب المركز الثاني مواطنه المهاجم كارل توكو إيكامبي.
ويبقى المهاجم الرّاحل بيير ندياي مولامبا من الكونغو الديموقراطية الهدّاف التاريخي لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، حيث أمضى 9 أهداف في نسخة مصر 1974. رغم أن البطولة لُعبت بِثمانية منتخبات فقط، وناقص مقابلتَين (لا وجود للثمن وربع النهائيَين).
لكن مع ذلك، تمكّن فانسون أبو بكر من معادلة رقم المهاجم الإيفواري لورون بوكو، الذي سجّل 8 أهداف في طبعة السودان 1970.
ويرتدي الكاميروني فانسون أبو بكر (30 سنة) زيّ نادي النصر السعودي منذ الصيف الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الفصل ذاته من عام 2024.
بقيت الإشارة، إلى أن أفضل هدّاف من المنتخبَين المنشّطَين للمباراة النهائية، سجّل 3 أهداف، وهو السنيغالي ساديو ماني. في حين تصدّر محمد صلاح قائمة منتخب بلاده مصر بِهدفَين.

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