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رياضة

فان خال: لقد خطّطوا في الخفاء لِكي يفوز ميسي بِكأس العالم 2022

الشروق الرياضي
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فان خال: لقد خطّطوا في الخفاء لِكي يفوز ميسي بِكأس العالم 2022
ح.م

زعم النّاخب الوطني الهولندي السّابق لويس فان خال أن جهات ما خطّطت، لِكي يحصد منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم 2022.

وفي أحدث ظهور له عبر قناة “آن أو آس” الهولندية، قال لويس فان خال: “عندما تُقارن بين كيفية تسجيل الأرجنتينيين لِأهدافهم، وطريقة تسجيلنا، وترى لاعبي الأرجنتين (الاحتياطيين) يتجاوزون خط المرمى دون التعرّض لِعقوبات، فحتما أعتقد أن الأمر بِرمّته كان عبارة عن سيناريو مُدبّر”.

وقاد المدرب لويس فان خال منتخب هولندا، حينما خسر أمام الأرجنتين بِواقع ركلات الترجيح (3-4)، في ربع نهائي مونديال قطر 2022. بعد انتهاء اللّقاء في وقته الأصلي والمُمدّد بِنتيجة التعادل (2-2).

وفي سؤال فحواه عمّا إذا كان هناك مَن خطّط لِكي يُصبح قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي بطلا للعالم، قال فان خال: “أعتقد ذلك، لكنّني قلت ما يكفي”.

وتميّزت مباراة هولندا والأرجنتين بِتوتّر الأعصاب، وإشهار حكم الساحة الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز 9 بطاقات صفراء ضدّ الهولنديين، ومثلها ضدّ الأرجنتينيين، فضلا عن طرد لاعب هولندي. كما تخلّلتها لقطات غير رياضية، على غرار ذهاب ميسي إلى دكّة البدلاء حيث كان يجلس فان غال، واستفزازه له (الصورة المُدرجة أعلى المقال).

ولم يُوضّح لويس فان خال بِدقّة، الجهة أو الأطراف الذين هدنسوا لِكي يستأثر منتخب الأرجنتين بِكأس العالم 2022.

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