فان غال يغادر منتخب هولندا ويلمح إلى اعتزال التدريب نهائيًا

أعلن لويس فان غال تنحيه عن منصب المدير الفني للمنتخب الهولندي، بعد الخروج من منافسات مونديال قطر 2022، إثر الخسارة في الدور ربع النهائي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 2-2.

وقال مدرب الطواحين خلال مؤتمر صحفي أعقب المواجهة: “أولًا وقبل كل شيء لن أواصل عملي مع المنتخب الهولندي، كانت هذه المباراة الأخيرة لي كمدرب، ودّعنا المونديال ولم أعد أهتم بهوية المنتخب الذي سيحصد اللقب”.

وألمح المدير الفني الهولندي إلى اعتزال عالم التدريب بصورة نهائية، في ظل الإعلان مؤخرًا عن إصابته بسرطان البروستاتا، لينهي بذلك حقبة تدريبية رائعة عمِل خلالها مع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى أبرزها برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد.

وتابع فان غال تصريحاته عقب اللقاء قائلًا: “دربت الفريق في 20 مباراة ولم نخسر واحدة، لا أعرف عدد المباريات التي فزنا بها، لكن يمكنكم العودة إلى غوغل ورؤية الفارق بأنفسكم”، وتابع: “أنظر إلى الخلف بطريقة إيجابية، كنا مع إنجلترا الفريقين الوحيدين اللذين لم يهزما في قطر، لا أعتقد أننا خسرنا اليوم أمام الأرجنتين، فالمباراة انتهت بركلات الترجيح”.

وأضاف: “سأترك مجموعة رائعة من اللاعبين، سواء على صعيد كرة القدم أو على المستوى الشخصي، هذا الفريق يتمتع بالتقارب بين لاعبيه بصورة كبيرة ولديه الكثير من المهارة، لهذا السبب لم نخسر 20 مباراة تواليًا، لقد لعبنا ضد منتخبات كبرى ولم نسقط أبدًا”.

ورفض المدرب المخضرم التعليق على الاشتباكات بين اللاعبين مكتفيًا بالقول إنه لم يكن في قلب الحدث، حيث شاهد من بعيد بعض الصراعات بين اللاعبين، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه التطرق إليها.

جدير بالذكر أن فان غال عمل مدربًا للمنتخب الهولندي لولاية ثالثة في أوت 2021، حيث نجح في قيادة الطواحين لتحقيق 14 انتصارًا في 20 مباراة، وتعادل في 6 مباريات أخرى، وأحرز منتخب هولندا في حقبته 51 هدفًا واستقبل 17 هدفًا آخر، بانتظار بدء حقبة جديدة مع الهولندي الآخر رونالد كومان.