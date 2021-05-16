فايبر يوسع عدد المشاركين في مكالمات الفيديو الجماعية إلى 30 شخصاً

أعلن تطبيق فايبر، للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية والآمنة، عن توسيع عدد المشاركين في مكالمات الفيديو الجماعية ليصل إلى 30 مشاركا.

وقالت الشركة في بيان لها، “انه مع الوضع الحالي النّاتج عن جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق الوقائية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجزائر، ويعد توسيع مكالمات الفيديو الجماعية إلى 30 شخصا على تطبيق فايبر حلاً مثاليا لتسهيل التواصل بين الناس، وخصوصا للمجموعات الكبيرة من المتّصلين، وذلك لمزاولة أنشطة مختلفة عبر الإنترنت مثل التّعليم عن بعد وعقد اجتماعات بين فرق العمل، بالإضافة إلى اللقاءات الكبيرة بين الأهل والأصدقاء.

وقال أتاناس رايكوف، مدير أوّل في شركة راكوتن فايبر: “نحن نعمل باستمرار على تحسين منصّتنا لنتمكن من تلبية احتياجات مستخدمينا في الجزائر، هذا التوسع التدريجي لمكالمات الفيديو على فايبر سيمكن العديد من البقاء على اتصال ومواصلة نشاطاتهم عبر الإنترنت، سواء كان تجمعًا عائليًا أو لأغراض تعليمية أو أنشطة متعلقة بالعمل”.

ومع هذه الميزة الجديدة أصبح من الممكن جمع المزيد من أفراد العائلة والأصدقاء في محادثة واحدة عبر مكالمات الفيديو الجماعية مع 30 شخصا، حيث تأتي هذه التوسعة في الوقت المثالي مع حلول عيد الفطر المبارك والحاجة للبقاء على اتصال حميمي بين الأهل والأحباب بالرغم من الحجر الصحي.

كما أن توسيع مكالمات الفيديو الجماعية إلى 30 مشاركًا وتوفير العرض الجماعي لكلّ من منصات سطح المكتب والأجهزة المحمولة، يجعلها وظيفة مناسبة جدا لمواصلة العملية التعليمية عن بعد وإجراء الواجبات المنزلية الجماعية بعد المدرسة والأنشطة التعليمية الأخرى عبر الإنترنت.