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اقتصاد

فايد يبحث مع وزير خارجية بنغلاديش انضمام الجزائر لبنك التنمية الجديد

الشروق أونلاين
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فايد يبحث مع وزير خارجية بنغلاديش انضمام الجزائر لبنك التنمية الجديد
ح.م
جانب من اللقاء

تباحث وزير المالية، لعزيز فايد، مع وزير العلاقات الخارجية لبنغلاديش, أبو الكلام عبد المؤمن تطوير العلاقات الاقتصادية و التجارية بين البلدين، وانضمام الجزائر الى البنك الجديد للتنمية.

وأفاد بيان للوزارة، الأربعاء، أن اللقاء الذي جرى على على هامش أعمال الدورة الـ 15 لقمة مجموعة “بريكس”, المنعقدة في مدينة جوهانسبورغ شكل “فرصة لاستعراض وضعية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، فضلا عن آفاق تطويرها وتعزيزها، لاسيما في القطاع المالي، قطاع المحروقات والقطاع الصيدلاني و كذلك مواد البناء”, وفق البيان ذاته.

و أكد الطرفان بالمناسبة “على إرادتهما في بذل كل الجهود الممكنة للرفع بالتعاون بين البلدين نحو شراكة معززة و مربحة”.

كما تطرقا إلى “آفاق انضمام الجزائر الى البنك الجديد للتنمية، حيث أعربت دولة بنغلادش، بصفتها عضوا في هذا البنك، عن دعمها لهذا الانضمام”, حسب ذات المصدر.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال المالية، أشار البيان، إلى أن المباحثات تناولت “فرصة إبرام اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي والترقية و الحماية المتبادلة للاستثمارات”.

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