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فايزة الجزائرية.. والدة مبابي التي اجتاح إسمها الشبكات في مونديال قطر

نادية شريف
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فايزة الجزائرية.. والدة مبابي التي اجتاح إسمها الشبكات في مونديال قطر
مواقع التواصل
اللاعب مبابي رفقة والدته فايزة الجزائرية

اجتاح إسم فايزة الجزائرية، شبكات التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب ابنها كيليان مبابي، المنتمي للمنتخب الفرنسي المشارك في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وتداول نشطاء جزائريون عبارة “وليد فايزة” أكثر من إسم اللاعب “مبابي” خلال المونديال، حيث شجعه الكثيرون دون الفريق الفرنسي بسبب أصوله. 

وعلى الرغم من أن كيليان مبابي من أبرز لاعبي النادي الفرنسي “باريس سان جيرمان”، كما إنه ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي لكرة القدم، ويحمل الجنسية الفرنسية، إلا أن إسم فايزة الجزائرية تصدر محركات البحث أكثر منه.

يذكر أن فايزة العماري، والدة اللاعب الفرنسي مبابي من محترفي رياضة كرة اليد سابقًا، واستطاعت تحقيق النجاح الكبير في مهنتها.

انضمت إلى نادي “آس بوندي” كلاعبة كرة يد، واستمرت به منذ نهاية التسعينيات إلى السنوات الأولى من العقد الحادي والعشرين، وذلك خلال الدوري الفرنسي، وتجيد اللعب كجناح أيمن.

تزوجت فايزة الجزائرية من رجلٍ يدعى “ويلفريد مبابي” ذو الأصول الكاميرونية، وأنجبا كيليان عام 1998، وتقيم حاليا مع عائلتها في فرنسا.

وبحسب بعض التقارير فإن والدة مبابي مسلمة، وتحمل الجنسية الفرنسية، ولطالما استحضرت أصولها الجزائرية في التصريحات الصحفية، حينما تتحدث عن شخصية ابنها القوية.

وانتزع مبابي جائزة هداف البطولة برصيد 8 أهداف بعدما سجل “هاتريك” في شباك الأرجنتين، ليتفوق على ليونيل ميسي (7 أهداف).

ورغم أن المهاجم الفرنسي خسر مع منتخبه”الديوك” نهائي كأس العالم، مساء الأحد، في مباراة درامية أمام الأرجنتين، إلا أنه نال جائزة الحذاء الذهبي، وحقق أرقاما لم يصل إليها الآخرون منذ عقود.

وخسرت فرنسا أمام الأرجنتين نهائي مونديال قطر بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 3- 3، في مباراة درامية كان مبابي (24 عاما) أحد أبرز أبطالها.

وأحرز مبابي أهداف فرنسا الثلاثة في المباراة، اثنين منهما من ركلتي جزاء والثالثة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وكان لافتا أن مبابي أحرز الهدفين الأولين في الوقت الأصلي من عمر المباراة بفارق دقيقة بينهما، وقلب تأخر فرنسا إلى تعادل.

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