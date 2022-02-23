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فايسبوك تخرج من قائمة أغلى 10 شركات في العالم

الشروق أونلاين
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فايسبوك تخرج من قائمة أغلى 10 شركات في العالم

خرجت شركة فايسبوك من تصنيف أغلى 10 شركات في العالم من حيث القيمة السوقية، متأثرة بأسوأ انخفاض شهري في أسهمها على الإطلاق.

ووفقا لوكالة “بلومبرغ”، تراجعت القيمة السوقية لشركة ميتا مالكة فايسبوك من المرتبة السادسة حين تجاوزت قيمتها تريليون دولار، لتغلق تداولات الخميس بقيمة سوقية بلغت 561 مليار دولار، لتهوي بذلك إلى المرتبة الحادية عشرة.

وفي أعقاب الإعلان عن أرباح دون التوقعات قبل أسبوعين والكشف عن ركود في نمو عدد المستخدمين، انخفض سهم الشركة بنسبة 46% من أعلى مستوى سجله العام الماضي.

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