فايننشال تايمز: حجم الدمار في غزة لم يحدث حتى في الحرب العالمية الثانية

وصفه محللون عسكريون بأنه "حملة عقاب مدنية شديدة"

نقلت فايننشال تايمز عن محللين عسكريين قولهم إن حجم الدمار في غزة يساوي ما دمر في جميع المدن الألمانية كاملاً خلال الحرب العالمية الثانية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، حمل عنوان “القنابل الإسرائيلية تمطر على غزة” إن بنيامين نتنياهو، طلب مزيدا من القنابل الأمريكية لتدمير حماس حسب وصفها.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو قال لمجموعة من المسؤولين الحكوميين المحليين، بحسب تسجيل حصلت عليه صحيفة “يسرائيل هيوم”: “نحتاج إلى ثلاثة أشياء من الولايات المتحدة: الذخائر، والذخائر، والذخائر”.

وقال محللون عسكريون للصحيفة نقلاً عن تقديرات للأضرار التي لحقت بالمناطق الحضرية، إن الدمار الذي لحق بشمال غزة في أقل من سبعة أسابيع يقترب من الدمار الذي سببه القصف الشامل للمدن الألمانية على مدى سنوات خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال روبرت بيب، المؤرخ العسكري الأمريكي ومؤلف كتاب “قصف للفوز “، “ستُدرج غزة أيضًا كاسم مكان يشير إلى واحدة من أعنف حملات القصف التقليدية في التاريخ.”

وأشارت الصحيفة إلى أنه وعلى النقيض من ذلك، على مدار عامين، بين عامي 1943 و1945، أدى قصف الحلفاء لـ 61 مدينة ألمانية كبرى إلى تدمير ما يقدر بنحو 50% من مناطقها الحضرية، وفقًا لبابي. وتشير تقديرات مراجعة عسكرية أمريكية أجريت في عام 1954 إلى أن 7100 طن من ذخائر الحلفاء أسقطت على دريسدن، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بنسبة 56% من المباني غير الصناعية، ونصف المنازل، ومقتل حوالي 25000 شخص.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أسباب حجم الدمار هو الذخائر التي يستخدمها الكيان الصهيوني ولم ينشر جيش الاحتلال الإسرائيلي معلومات عامة، لكن الصور التي ينشرها يوميا تظهر طائراته وهي تقلع محملة بالذخائر التي تم تحديدها لصحيفة فايننشال تايمز من قبل خبراء المتفجرات.

وقالت الصحيفة أن بعض الذخائر دقيقة للغاية، مما يمكن أن يساعد في الحد من الأضرار الجانبية. من بينها قنابل ذات قطر صغير موجهة بدقة 250 رطلاً، والتي، بسبب حجمها الصغير نسبياً، “تقلل بطبيعتها من احتمال حدوث أضرار جانبية”، وفقاً للقوات الجوية الأمريكية.

كما حملت المروحيات الهجومية صواريخ “هيلفاير” الموجهة بالليزر، وهي الدعامة الأساسية للقتال في المناطق الحضرية الأمريكية ضد مقاتلي داعش في العراق وسوريا، وصواريخ سبايك “أطلق وانسى”، والتي تعتبر تقليديا السلاح المفضل لدى إسرائيل لعمليات القتل الدقيقة والمستهدفة.

وتحدثت الصحيفة مع جانينا ديل، أستاذة الأمن العالمي في كلية بلافاتنيك للإدارة الحكومية بجامعة أكسفورد حيث قالت: “من الملفت للنظر عدد المرات التي تمكن فيها الجيش الإسرائيلي من الحصول على قنابل تزن 2000 رطل”.

من جهته قال مارك جارلاسكو، المستشار العسكري لمنظمة PAX الهولندية ومحلل الاستخبارات السابق في البنتاغون ” إن قوة هذه القنابل، المعززة بنظام تحديد المواقع العالمي الذي يحولها إلى “قنابل ذكية” أو ما يسمى بذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMs)، هائلة للغاية لدرجة أن الناجين من الانفجار قالوا إنهم يشعرون أنهم “يتصفحون الأرض السائلة”.

وأضاف جارلاسكو أن السبب الوحيد الذي يجعله يفكر في سبب استخدامها هو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول حسب زعمه تدمير شبكة أنفاق حماس”.

وتابع قائلا: “لكن ما يلفت النظر هو استخدامها على نطاق واسع.”

وقال محللون عسكريون إن السبب الثاني لارتفاع مستوى الدمار هو سرعة وشدة حملة القصف الإسرائيلية، فضلاً عن قواعد الاستهداف المخففة التي ربما سمحت بوقوع عدد أكبر من الضحايا المدنيين.

وجاء في تقرير الصحيفة البريطانية أنه في الأسبوعين الأولين فقط من حملتها، استخدم جيش الاحتلال ما لا يقل عن 1000 ذخيرة جو-أرض يوميًا، وفقًا لتقديرات جون ريدج، محلل استخبارات مفتوح المصدر وخبير الذخائر.

ورد الجيش الإسرائيلي بالقول إنه سيتبع نهجا مختلفا في الجنوب، باستخدام البيانات لتحديد المناطق المكتظة بالسكان وحساب طرق الإخلاء بالإضافة إلى مشاركة الخرائط التي تشير إلى المكان الذي يجب أن يفر فيه الناس.

ولقي أكثر من 15 ألف من سكان غزة حتفهم قبل أن تبدأ إسرائيل هجومها الجنوبي الأسبوع الماضي، وفقا لمسؤولين فلسطينيين في المنطقة التي تسيطر عليها حماس.

وتدعي إسرائيل أن هذا يشمل ما يصل إلى 5000 من مقاتلي حماس. وبالمقارنة، تم تسجيل مقتل 12 ألف مدني في الأشهر التسعة الأولى من الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وقال المؤرخ العسكري بيب: “بكل المقاييس، غزة هي بالفعل حملة عقاب مدنية شديدة”. “سوف يسجلها التاريخ كواحدة من أعنف العمليات التي تم إجراؤها باستخدام الأسلحة التقليدية على الإطلاق.”