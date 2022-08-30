فتاة أردنية تجلب آلاف الزبائن لمطعم والدها بهذه الطريقة

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع مناشدة لفتاة أردنية طلبت زيارة مطعم والدها الذي لم يبع أي وجبة منذ افتتاحه قبل ثلاثة أيام.

لم تجد ربى أي طريقة لمساعدة والدها صاحب مطعم الشوارما سوى كتابة منشور على فيسبوك بعد أن عجزت عن دفع مستحقات الإعلان في الجرائد.

وقالت الفتاة الاردينة في منشورها إن والدها، وهو صاحب مطعم شوارما، إنه لم يقم ببيع أي وجبة منذ ثلاثة أيام رغم خبرته في المجال التي تمتد على نحو 19 سنة، طالبة من المتابعين الشراء من مطعم والدها الكائن في منطقة سحاب.

لم تتأخر الاستجابة لهذا المنشور الذي دفع بآلاف النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمناداة بالتوجه إلى المطعم والإعلان عنه حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي باسم “سهول سحاب”، وفقا لموقع “السبيل الأردني.”

ووجه عدد من المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدعوة للجميع للتواجد يوم الاثنين في المطعم من أجل دعمه والتعريف به مساندة لأبي عبد الله وابنته.

وقال صاحب مطعم “سهول سحاب” أبو عبد الله قال إنه يعمل في مجال الشاورما منذ أكثر من 20 سنة، في الأردن والخارج، موضحا إلى انه لم يكن يعرف بما نشرته ابنته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنه لا يستخدمه أصلا، شاكرا كل من ساهم في حملة الدعم والمساندة.

وشاركت العديد من الشركات والأفراد في مساندة أبو عبد الله، حيث قدمت شركة دواجن الخير شحنة دجاج مجاناً للمطعم.

وقام العديد من الشبان بالمبادرة لمساعدة صاحب المطعم في تحضير الوجبات لعدة أيام بشكل مجاني، كما عرض البعض القيام بخدمات التوصيل بشكل مجاني خلال الأيام المقبلة، كما حظي المطعم بزيارة وزير العمل.

وعبر عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالطريقة التي روجت بها الفتاة للمطعم، والتي قالت إنها صدمت من العدد الكبير للزبائن الذين زاروا المطعم، بينما قام والدها بمضاعفة الكمية 10 مرات.