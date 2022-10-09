فتاة أمريكية استبدلت عينها اليمنى بما يشبه”جوهرة”..ما السبب؟

ظهرت شابة أمريكية على تيك توك بمظهر غريب، حيث بدا واضحا أن عينها اليمنى تشبه جوهرة ما حقق لها شهرة واسعة بين المستخدمين، فما قصتها؟

عانت راشيل ماكنسلي التي تبلغ من العمر32 سنة من سرطان في شبكية العين وهي في سن 18 شهرا، واضطر الاطباء بعد أيام من تشخيص المرض إلى استئصال عينها حتى لا ينتشر المرض، وحصلت راشيل على عين اصطناعية وهي في الشهر 20 من عمرها، ولم تشتك طوال حياتها من صعوبة الرؤية بعين واحدة.

وكشفت الفتاة لوسائل إعلام أمريكية، أنها حتى منتصف العشرينيات لم تعان من أي مشكلات في الثقة بالنفس، غير أن الأمور تغيرت بعد إجراء جراحة من أجل الحصول على عين اصطناعية تمنحها حركة أفضل وتبدو أكثر واقعية، وفق ما نشرته “الجزيرة نت”.

وبعد هذه العملية، أصبحت راشيل تعاني من إحراج بسبب مظهرها الجديدة وذلك لمدة عام تقريبا، وما تسمعه من تعليقات، إلى أن قابلت خبيرة في مركز العيون الاصطناعية التي منحتها مقلة عين ذهبية، بالإضافة إلى عيون ثلاثية الأبعاد وأخرى تتوهج في الظلام.

ونفت راشيل أن تكون هذه الطريقة في زرع عدسة عين مميزة، مؤلمة، مؤكدة أن جميع الأشكال والتغييرات المستمرة في العين تتم باستخدام مواد لا تؤذي عينيها.

وحصدت ماكنسلي 12 مليون مشاهدة بظهورها على تيك توك ما جعلها تشعر بإنهاء وصمة العار الناجمة عن الاختلافات الواضحة.