“فتاة الستوب” السودانية تطلب الطلاق بعد أسبوعين من الزواج والسبب غريب

فاجأت الفتاة السودانية الشهيرة بـ”فتاة الستوب” التي طلبت عريسا على قارعة الطريق، متابعيها برغبتها في الطلاق بعد أسبوعين من زواجها.

وقالت المهندسة إسلام محمد، عبر بث مباشر، إن عريسها هرب بهدايا الزفاف، واكتشفت أنه متزوج من ثلاث نساء لتكون هي زوجته الرابعة، بينما أخبرها أن لديه زوجة واحدة فقط.

ووجهّت إسلام كلامها لزوجها عبر مقطع الفيديو قائلة له إنه بعد الذي حدث منه لا تظن أنها ستستمر معه، وأنها ستنتظر مجيئه إلى الخرطوم لتبدأ إجراءات الطلاق.

أضافت الفتاة السودانية أنها منذ يوم الزفاف وهي متواجدة في بيتهم، وأن زوجها”النور” لم يدفع لها مهرا، مشيرة إلى أنه أكبر “كذّاب”، حيث قال لها إنه متزوج من امرأة واحدة وزوجته موافقة، ولكن الحقيقة أنه متزوج من ثلاث نساء وهي الرابعة.

وأنهت “فتاة الستوب” حديثها بالقول أنها كنت تريد زوجا يسترها، “وأنت رجل فضيحة”مخاطبة الرجل الذي تنوي أن تتطلق منه.

يُذكر أن المهندسة السودانية إسلام محمد قد أثارت ضجة كبيرة قبل أشهر قليلة عندما حملت لافتة أمام إحدى إشارات المرور كتبت عليها: “عايزة عريس…أرغب في الزواج..أقبل بالتعدد”، وسرعان ما حصلت على عروض عديدة للزواج، انتهت بارتباطها بالشخص الذي ترغب في الطلاق منه.

زواج السودانية التي رفعت لافتة “عايزة عريس وأقبل التعدد”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج الفتاة السودانية التي رفعت لافتة عند إشارة مرورية كتبت عليها:” عايزة عريس، أرغب في الزواج، وأقبل التعدد”.

وكانت المهندسة إسلام التي اشتهرت في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بـ” فتاة الأستوب” قد أثارت جدلا واسعا، خاصة بين السودانيين، عندما كشفت عن رغبتها في الزواج في شهر مارس الماضي.

وفي الوقت الذي أبدى فيه عدد كبير من الأشخاص قبول الزواج منها، إلا أن أغلبها لم يكن حقيقة، وهو ما أكدته بأن طلبات الزواج لم تكن جادة، فيما أبدى عدد منهم رغبتهم الحقيقية في الزواج منها إلا أنهم لم يستطيعوا الوصول إليها، وفق صحيفة “السوداني”.

وأوضحت الفتاة، من خلال مقطع فيديو أعقب ظهورها أمام لافتة مرور مدون عليها طلبها مع رقم الهاتف، أنها أرادت الستر بهذه الخطوة التي اعتبرها الكثير جريئة وغير مقبولة في مجتمع محافظ كالمجتمع السوداني.

وقد عبر الكثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بزواج “فتاة الأستوب” حيث غرد منير نعيم على تويتر” كانت نيتها صافية قاصدة العفاف والستر، وربنا استجاب لها، ربنا يسعدها ويجعل بينهما مودة ورحمة”. مضيفا” بس يا جماعة من فتاة الاستوب إلى أشهر عروسة الآن”.

وكتب جار الله الجار الله : “طلبت الحلال وجاها ابن الحلال عسى ربي يسعدهم دنيا وآخرة”.