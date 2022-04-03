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الجزائر
المتهمة سلبت أحد ضحايا 650 مليون

فتاة تبتز أشخاصا بصور مخلة في سطيف

سمير مخربش
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فتاة تبتز أشخاصا بصور مخلة في سطيف
ح.م

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف، الأحد، من توقيف عصابة مكونة من 5 أشخاص، من بينهم فتاة تقوم بتصوير الأشخاص في أوضاع مخلة، بعد استدراجهم إلى أماكن بعيدة أو في شقق مفروشة، وتطالبهم بدفع مبالغ مالية ضخمة مقابل تسليمهم الفيديو.

العملية نفذها أفراد فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بأمن ولاية سطيف، عقب إقدام شيخ في الستين على إيداع شكوى إثر تعرضه للابتزاز والتهديد والتشهير، لتقوم عناصر الأمن بوضع مخطط محكم، تم على إثره نصب كمين للمشتبه فيهم وإيهامهم بالامتثال لأوامرهم لاستلام مبلغ من المال قدر بـ 650 مليون سنتيم، طلبته فتاة قامت بتصوير الشاكي في وضع مخل ومخجل بعد دعوته لممارسة الرذيلة داخل أحد فنادق مدينة سطيف.

وبعد وضع كل الترتيبات تمكن أفراد الفصيلة من توقيف شخصين خطيرين من ذوي السوابق كانا على أهبة استلام المبلغ المذكور، لتفاجئهم عناصر الأمن وتحولهم الى مركز الشرطة. وخلال الاستماع لأقوالهما تم تحديد هوية باقي المتهمين وتبين أن العصابة تتكون من 5 أفراد من بينهم فتاتان مازالت إحداهما في حالة فرار.

ونجحت الفرقة في استرجاع فيديوهات وصور كثيرة صنفت كقرائن لتنفيذ المخطط الإجرامي للعصابة، التي وجهت لعناصرها تهمة تكوين جمعية أشرار، الإعداد من أجل المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بالتقاط وتسجيل ونقل صور ومقاطع فيديو بغير إذن، وجنحة الاحتفاظ ووضع صور في متناول الغير، الابتزاز عن طريق التشهير، والتهديد المصحوب بأمر أو شرط، ومحاولة السرقة، بالإضافة إلى العصيان ومحاولة طمس آثار الجريمة إلى جانب جنح حمل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مقتضى شرعي. وقد تم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم لاحقا.

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