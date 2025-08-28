فتاة تصطحب معها “خروفا” لتسلّم نتائجها الدراسية!

اصطحبت راعية غنم مراهقة معها خروفها “كيفن” الذي تعتبره “صديقها المفضل “لاستلام نتائج شهادة الثانوية العامة، وهو ما جعلها محل إعجاب وإشادة من طرف المدرسة.

أحضرت ميلي، البالغة من العمر 16عاما، والحائزة على جوائز في التعامل مع الأغنام، كبش “نورث رونالدساي” لاستلام نتائجها من أكاديمية “تارلتون” بالقرب من بريستون في لانكشاير، وقالت: “إنه صديقي المفضل، ويرافقني في كل مكان تقريبا”.

وأكدت المراهقة أن الخروف النادر البالغ من العمر 4 سنوات كان بمثابة “خروف علاجي” لتهدئة أعصابها من الامتحانات، حتى أنه رافقها إلى حفل تخرج المدرسة، مرتديا رسنا يناسب فستانها.

إلى جانب تحقيقها للدرجات التي توقعتها، بما في ذلك درجتان من الصف السابع ودرجتان من الصف السادس، كان لدى الفتاة سببا آخر للاحتفال، حيث تلقت اتصالاً هاتفيا يعرض عليها فرصة تدريب كممرضة بيطرية في عيادة بيطرية.

ويستعد فريق تربية الأغنام لمسابقة “أفضل راعي غنم لهذا العام” في نوفمبر، والتي تأهلت لها ميلي.

ويُظهر “كيفن بانتظام”، وقد فاز هذا العام بالمركز الأول في فئة مُدرّبي الأغنام الصغار فوق سن 11 في معرض تراودن الزراعي.

قال سكوت باركر، مدير مدرسة تارلتون، التابعة لمؤسسة إنديفور للتعلم: “إن تفاني ميلي، أكاديميا وخارجيا، استثنائي”.

تابع: “إن التزامها باهتماماتها وقدرتها على الموازنة بينها وبين دراستها يعكسان بوضوح شخصيتها وأخلاقيات عملها ونضجها”.

أضاف مشيدا بالفتاة الوفية لخروفها “إنها قدوة رائعة لأقرانها، ولا أشك مطلقًا في أن مستقبلها زاهر”، وفقا لما نشره موقع ” bbc”.