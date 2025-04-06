فتاة تقتل والد صديقتها وتطعن ابنته في ميلة

الجريمة وقعت في مسكن الضحيتين

اهتز سكان بلدية تسالة لمطاعي، 35 كلم أقصى شمال عاصمة الولاية ميلة مساء السبت، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها رب عائلة يدعى “إبراهيم بلهدري” يبلغ من العمر 55 سنة، تعرض إلى عدة طعنات بواسطة آلة حادة على مستوى الرقبة والبطن، من طرف صديقة ابنته القاطنة بمدينة ميلة، والبالغة من العمر 23 سنة، التي لاذت بالفرار إلى وجهة مجهولة قبل أن تسلم نفسها لمصالح الدرك الوطني لبلدية تسالة لمطاعي عقب تنفيذ جريمتها. فيما تبقى أسباب إقدام الجانية على فعلتها مجهولة ومحل تخمينات فقط، في انتظار استكمال التحقيقات الأمنية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق”، فإن المشتبه فيها جاءت في زيارة إلى بيت العائلة ببلدية تسالة لمطاعي، في حدود الرابعة زوالا على أساس تقديم تهاني عيد الفطر المبارك، حيث قصدت المنزل الكائن بوسط مدينة تسالة لمطاعي.

وحسب ذات المصادر فإن خلافا حادا، لم يتسن معرفة أسبابه، نشب بين الصديقتين داخل منزل الضحية، الذي كان ببهو المنزل قبل أن يسمع الصياح وأصوات الشجار بين ابنته وصديقتها التي قصدت منزلها، الجانية التي كانت تحمل في يدها آلة حادة وبصدد توجيه ضربات لابنته، وبمجرد تدخله تعرض لطعنات من قبل المشتبه فيها على مستوى الرقبة والبطن، وفرت إلى وجهة مجهولة، تاركة صديقتها ووالدها غارقين وسط بركة من الدماء.

وتم على جناح السرعة نقل الضحية إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة متعددة الخدمات لبلدية تسالة لمطاعي، غير أنه فارق الحياة لحظات بعد الحادثة بعد ان نزف الكثير من الدماء، فيما تم تحويل ابنته الى المستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة نظرا لحالتها الحرجة، حيث لاتزال تحت العناية المركزة في غيبوبة، وتخضع للعلاج المكثف من أجل إنقاذ حياتها، وقد تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد مغلاوي بميلة في انتظار عرضها على الطبيب الشرعي.

وبعد إخطارها بالجريمة، تحركت فرقة الدرك الوطني بتسالة لمطاعي، من أجل مباشرة تحقيق معمق في الجريمة وفك ملابساتها من خلال التدقيق في كل التفاصيل، حيث تعتبر الحادثة الأولى بولاية ميلة خلال السنة الجارية، بعد جريمتين شهدتهما ولاية ميلة السنة الماضية في كل من حي بوقرانة وحي كمال عبد باشا ببلدية شلغوم العيد، والتي راح ضحيتها شابان في مقتبل العمر.

للإشارة فقد لقيت حادثة وفاة الضحية الذي يحظى باحترام وحب كبيرين في مدينة تسالة لمطاعي استنكارا كبيرا من طرف السكان الذين لم يصدقوا ما حدث وشيعوا جثمانه زوال الأحد في جو مهيب بمقبرة تسالة لمطاعي.