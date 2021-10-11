-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة النقل: 12 رحلة جديدة أسبوعيا نحو 6 وجهات دولية
جواهر

فتاة روسية تصدم متابعيها: أنا ابنة نوال الزغبي.. والأخيرة ترد!

جواهر الشروق
  • 1126
  • 0
فتاة روسية تصدم متابعيها: أنا ابنة نوال الزغبي.. والأخيرة ترد!

صدمت فتاة  روسية متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقولها إنها ابنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، وذلك نظرا للشبه الكبير بينهما.

ونشرت الفتاة مقطع فيديو قالت فيه إنّ أسئلة عدّة تُطرَح عليها للتأكد إن كانت بالفعل ابنة نوال الزغبي، فردّت ممازحة بأنّها كذلك.

وتداول نشطاء الفيديو على نطاق واسع تحت عنوان “الروسية بنت الذهبية نوال الزغبي”، وحصد آلاف اللايكات والعديد من التعليقات الطريفة.

وقام محبّو الفنانة نوال الزغبي بمشاركته لترد هي عبر حسابها على تويتر: “يا إلهي نفس الشي” في إشارة منها أنّها تشبهها كثيراً.

مقالات ذات صلة
7 فوارق تسبّب الصدام بين الرجل والمرأة

7 فوارق تسبّب الصدام بين الرجل والمرأة

مؤثرة بلجيكية تروي تفاصيل تخديرها واغتصابها في المغرب

مؤثرة بلجيكية تروي تفاصيل تخديرها واغتصابها في المغرب

“المشروب المعجزة”.. أخصائيون يحذّرون من خلط القهوة بالليمون لحرق الدهون

“المشروب المعجزة”.. أخصائيون يحذّرون من خلط القهوة بالليمون لحرق الدهون

فنانة عراقية تشعل مواقع التواصل باقتراحها هذه العقوبة للمتحرّش!

فنانة عراقية تشعل مواقع التواصل باقتراحها هذه العقوبة للمتحرّش!

جزائرية تقود فريق بحث لعلاج السرطان في المختبرات الأمريكية

جزائرية تقود فريق بحث لعلاج السرطان في المختبرات الأمريكية

8 وزيرات بحقائب سيادية.. حضور نسائي قوي في حكومة تونس الجديدة

8 وزيرات بحقائب سيادية.. حضور نسائي قوي في حكومة تونس الجديدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد