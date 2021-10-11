فتاة روسية تصدم متابعيها: أنا ابنة نوال الزغبي.. والأخيرة ترد!

صدمت فتاة روسية متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقولها إنها ابنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، وذلك نظرا للشبه الكبير بينهما.

ونشرت الفتاة مقطع فيديو قالت فيه إنّ أسئلة عدّة تُطرَح عليها للتأكد إن كانت بالفعل ابنة نوال الزغبي، فردّت ممازحة بأنّها كذلك.

وتداول نشطاء الفيديو على نطاق واسع تحت عنوان “الروسية بنت الذهبية نوال الزغبي”، وحصد آلاف اللايكات والعديد من التعليقات الطريفة.

وقام محبّو الفنانة نوال الزغبي بمشاركته لترد هي عبر حسابها على تويتر: “يا إلهي نفس الشي” في إشارة منها أنّها تشبهها كثيراً.