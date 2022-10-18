فتاتان تتلفان لوحة للرسام العالمي “فان كوخ” بحساء الطماطم (فيديو)

وجهت الشرطة البريطانية تهمة الإضرار الجنائي، لفتاتين ناشطتين من مكافحة تغير المناخ، رمتا حساء الطماطم على لوحة “دوار الشمس” للرسام العالمي فان كوخ.

وأظهر مقطع فيديو لحركة “جاست ستوب أويل” الفتاتين وهما تقومان بسكب علبتين من حساء الطماطم من علامة “هاينز” على لوحة “دوار الشمس” المعروضة في المتحف الوطني البريطاني والتي تعتبر من أكثر أعمال فان كوخ شهرة.

وأرادت الحركة من خلال هذا التصرف توجيه رسالة إلى الحكومة البريطانية، للتخلي عن مشاريع النفط والغاز في ظل تفاقم أزمة التغير المناخي.

وقال المدعي العام أولا أويديبو، إن الفتاتين لم تتلفا اللوحة الزيتية بالكامل، لأنها كانت مغطاة بزجاج واقي، لكن الإطار الخارجي تضرر.

وتم تنظيف اللوحة، وإعادتها إلى المتحف الوطني، حيث تعتبر واحدة من عدة نسخ من لوحة “دوار الشمس” التي رسمها فان جوخ في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر.

وقالت الشرطة البريطانية إن الفتاتين ( 20 و 21 سنة) “ستمثلان أمام محكمة وستمنستر في وقت لاحق، بتهمة “الإتلاف الجنائي لإطار لوحة” دوار الشمس”.