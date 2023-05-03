فتاتان تضحكان في جنازة فنان مصري ونقابة الصحفيين تحقق

أثارت صورة فتاتين تضحكان في جنازة الفنان المصري مصطفى درويش جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع بنقابة الفنانين للتحقيق في الموضوع.

وظهرت الفتاتان اللتان كان يُعتقد أنهما صحفيتان، وهما تلتقطان الصور وتضحكان في جنازة درويش الذي وافته المنية قبل يومين بسكتة قلبية.

في هذا السياق، أصدر مكتب شعبة المصورين الصحفيين، بيانا بشأن صورة، جاء فيه: “إذ تنعي شعبة المصورين بنقابة الصحفيين وفاة الراحل مصطفى درويش، تود أن تؤكد على احترامها لآداب وأخلاقيات المهنة”.

تابع البيان:”بعد التحري، وجدنا أن هاتين الفتاتين ليستا منضمتين إلى شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، وأن المصورين الصحفيين لديهم من الأخلاقيات وآداب المهنة التي تحثهم في هذه المواقف على احترام مشاعر الناس وخصوصيتهم واحترامهم لحرمة الميت”.

وأضاف: “ينعقد مكتب الشعبة لمعرفة ملابسات الموقف والتحقيق في هذه الواقعة، للوقوف على حقيقة الصورة والوصول لأصحابها ومعرفة إذا كانوا يعملون بالمجال الصحفي من عدمه وعرض نتائج ذلك على مجلس النقابة”.

وأثارت الصورة غضب رواد مواقع التواصل، وعدد من الفنانين الذين شاركوها عبر صفحاتهم الرسمية، معبرين عن غضبهم منها واستيائهم من عدم مراعاة المشاعر أثناء تشييع الجنازة، وفق موقع ” المصريون”.