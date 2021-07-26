هاجم رئيس اتحادية الجيدو

قصف المصارع الجزائري فتحي نورين رئيس الاتحادية الجزائرية للجودو بالثقيل، مؤكدا أن قرار انسحابه ورفضه مواجهة المنافس الصهيوني، شرف له وللجزائر.

وقال نورين في منشور له الاثنين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، متحدثا عن رئيس اتحادية الجيدو: “رئيس الاتحادية ياسين سليني تفاجأ من قرار انسحابي أمام لاعب صهيوني، ويقول أنني ذهبت لتمثيل الجزائر وليس فلسطين..”

وتابع فتحي نورين: “نعم أنا شرفت الجزائر في عدة محافل ومثلته في قرار انسحابي وشرفته ولم أخن وطني وقضيتي أمام المنظمات العالمية مثل ما تقومون به”.

ويشير منشور المصارع فتحي نورين إلى توتر علاقته مع رئيس الاتحادية، خاصة وأنه بعد انسحاب المصارع الجزائري من المنافسة، أكدت تقارير أنه تعرض للعديد من الضغوطات بسبب قراره.

الاتحاد الدولي للجيدو يوقف الجزائري فتحي نورين بسبب رفضه التطبيع

قرر الاتحاد الدولي للجيدو، إيقاف لاعب الجيدو الجزائري فتحي نورين ومدربه بعد انسحابه من أولمبياد طوكيو، قبل انطلاق البطولة بعدما أوقعته القرعة في مواجهة محتملة ضد منافس من الكيان الاسرائيلي.

وحسب الإتحاد فإنه “بعد قرعة مسابقة الجودو في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، أدلى فتحي نورين (-73 كلغ) ومدربه عمار بن يخلف بتصريحات فردية لوسائل الإعلام أعلنا فيها انسحابهما من المنافسة لتجنب لقاء رياضي إسرائيلي خلال الحدث”.

وأضاف “كان الرد الفوري للجنة التنفيذية للإتحاد هو تشكيل لجنة تحقيق أكدت جميع الحقائق، مما أدى إلى تعليق مؤقت للرياضي والمدرب وإحالة القضية إلى لجنة الانضباط لمزيد من التحقيق وإصدار الأحكام والعقوبات النهائية ما بعد الألعاب الأولمبية”.

وأوضح إن القرار جاء “وفقًا لقواعد الاتحاد، وتماشيا مع الميثاق الأولمبي وخاصة مع القاعدة 50.2 التي تنص على حماية حياد الرياضة في الألعاب الأولمبية وحياد الألعاب نفسها، والتي تنص على أنه “لا يوجد أي نوع من التظاهر أو السياسة، يُسمح بالدعاية الدينية أو العرقية في أي مواقع أو أماكن أولمبية أو مناطق أخرى”.

وهذه المرة الثانية التي ينسحب فيها نورين بسبب رفض التطبيع، حيث قرر عام 2019 الانسحاب من بطولة العالم للجودو المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو لنفس السبب.

القرار الجريء الذي اتخذه الرياضي نورين، تم بعد أن وجد نفسه مضطرا للتنافس ضد مصارع صهيوني، علما وأن هذه المرة الثانية التي ينسحب فيها المصارع نورين من مواجهة الصهيوني بوتبول طاهار في المنافسات دولية.