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الجزائر

فتحي نورين يستعد لتتويج جديد..

الشروق أونلاين
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فتحي نورين يستعد لتتويج جديد..

تتواصل التكريمات التي تنظم على شرف المصارع الجزائري فتحي نورين، منذ عودته من طوكيو، ليكون هذه المرة مع تكريم وتتويج في آن واحد..

ونال نورين إشادة كبيرة، داخل الوطن وخارجه، بعد قراره الانسحاب من النسخة الحالية للألعاب الأولمبية، لتجنب مواجهة منافس صهيوني.

وفي إطار التكريمات التي يحظى بها منذ عودته إلى الجزائر، قررت جمعية العلماء المسلمين، تكريم البطل الجزائري رفقة مدربه عمار بن يخلف، السبت المقبل.

وجاء في الصفحة الرسمية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: ” تنظم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حفلاً تكريميًا للبطل الجزائري، فتحي نورين، لموقفه المشرّف في أولمبياد طوكيو، بتقديم ميدالية ذهبية له وميدالية لمدربه”.

وحددت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الساعة العاشرة صباحا موعدا لتتويج نورين بالميدالية الذهبية، في نادي الترقي بساحة الشهداء في العاصمة.

ويضاف هذا التكريم إلى تكريمات عديدة، حظيّ بها المصارع فتحي نورين، نظير مساندته للقضية الفلسطسنية ومقاطعته لمنافسة يحلم بها كل رياضي، نصرة لفلسطين.

وكسب فتحي نورين مساندة كبيرة على الصعيدين العربي والإسلامي، ونال الثناء الكبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أعتبر موقفه بالميدالية الأغلى، التي لا تضاهيها ميداليات الأولمبياد.

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