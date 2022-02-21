فتح إيداع طلبات التقاعد أمام مستخدمي التربية

آخر أجل للعملية 24 فيفري الجاري

شرعت وزارة التربية الوطنية، في استقبال ملفات الموظفين الراغبين في الخروج على تقاعد وكذا الراغبين في مواصلة نشاطاهم في حدود خمس سنوات إضافية، وحددت 24 فيفري الجاري كآخر أجل للعملية.

ودعت مصالح مديريات التربية للولايات، مفتشي التعليم في الأطوار التعليمية الثلاثة ومديري المؤسسات التربوية وتحت إشراف مفتشي إدارة المدارس الابتدائية، بناء على مراسلة صادرة عن مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية بتاريخ 6 فيفري الجاري تحت رقم 35، إلى الشروع في إبلاغ الموظفين الذين سيبلغون السن القانونية للإحالة على التقاعد في 31 أوت المقبل، والمستخدمين الراغبين في مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد والمحددة بخمس سنوات إضافية، التقدم إلى مكاتب التقاعد، إما لتقديم ملف التقاعد أو طلب التمديد في العمل، مصادق عليه من طرف مصالح الحالة المدنية، قبل 24 فيفري الجاري كآخر أجل.

وشددت التعليمة على أن أي أستاذ أو موظف، يودع ملفه الورقي بمكاتب التقاعد بمديريات التربية، يمنع منعا باتا من التراجع عن طلب الإحالة على التقاعد مهما كانت الأسباب، في حين لا يتم قبول الملفات المودعة خارج الآجال القانونية المحددة سلفا.

وأضافت التعليمة بأن الإحالة على التقاعد، تخص الموظفات اللواتي لديهن طفل واحد وسيبلغن 54 سنة في31 أوت القادم، وكذا الموظفات اللواتي لديهن طفلان وسيبلغن 53 سنة وكذا الموظفات اللواتي لديهن ثلاثة أطفال فما فوق وسيبلغن 52 سنة، بالإضافة إلى الموظفات اللواتي لديهن أطفال ودون أطفال وسيبلغن سنا ما بين 55 و64 سنة في نفس الآجال، في حين أن قرار الإحالة على التقاعد سيكون متاحا للموظفين ما بين 60 و64 سنة.