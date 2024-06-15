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اقتصاد

فتح استثنائي لقباضات الضرائب اليوم

الشروق أونلاين
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فتح استثنائي لقباضات الضرائب اليوم

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن فتح قباضات الضرائب بصفة استثنائية، السبت من الساعة 08:30 إلى غاية الساعة 15:00.

وقالت المديرية في بيان لها أن القرار جاء من أجل تسهيل قيام المواطنين بالتزاماتهم التصريحية والدفع التي ينقضي تاريخ أجلها يوم الخميس 20 جوان 2024

كما تذكر المديرية العامة للضرائب أيضا المكلفين بالضريبة المنخرطين في بوابتي التصريح والدفع عن بعد للضرائب والرسوم “جبايتيك” و ” مساهمتك”، أنه بإمكانهم الوفاء بالالتزامات الجبائية المذكورة، كل يوم دون انقطاع و 24 سا / 24 سا، وهذا إلى غاية منتصف الليل (00:00) من يوم الخميس 20 جوان 2024.

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